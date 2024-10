Colt è Executive Partner del Forum Retail 2024

Si tiene il 30 ottobre a Milano il Forum Retail 2024, il più grande hub di networking tecnologico per il mondo retail e quest’anno è Colt Technology Services (Colt), la società di infrastrutture digitali, l’Executive Partner.

Sostenibilità e Soluzioni as-a-Service sono il tratto distintivo di Colt

L’azienda, che si posiziona come partner strategico per il settore retail, presenterà le sue soluzioni di connettività avanzata e sostenibile, pensate per supportare la trasformazione digitale delle imprese retail italiane in un contesto di internazionalizzazione. La presenza globale di Colt e la sua rete cross-country aiutano le aziende a esportare il Made in Italy in modo rapido ed efficiente, garantendo una connessione affidabile in tutto il mondo. Inoltre, la sua innovativa soluzione Network-as-a-Service (NaaS) consente alle imprese di connettersi in pochi click a milioni di località in tutto il mondo attraverso un’esperienza digitale senza soluzione di continuità. La pluripremiata piattaforma Network-as-a-Service di Colt permette infatti di accedere a una soluzione di rete moderna e facile da gestire, che ottimizza i costi e riduce l’impatto ambientale, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze future di business. Tutti elementi cruciali per le imprese retail che fanno dell’innovazione un asset centrale della loro strategia di sviluppo.

In un momento in cui il digitale richiede infrastrutture tecnologiche sempre più complesse per supportare l’adozione dell’AI e la gestione di grandi volumi di dati, l’efficienza e la sostenibilità delle reti diventano prioritarie per ogni impresa che vuole essere al passo con l’innovazione. Secondo il Digital Infrastructure Report 2024 di Colt, le aziende retail percepiscono oggi la responsabilità di guidare le strategie tecnologiche verso un futuro sostenibile. I dati del report evidenziano che un numero crescente di leader IT considera la sostenibilità un fattore chiave nelle decisioni tecnologiche aziendali, in un contesto in cui reti avanzate e performanti sono essenziali per rispondere alle sfide ambientali.

I risultati green di Colt

Tra i risultati principali del Sustainability Report 2024 di Colt, presentati anche al Forum Retail, spiccano:

Riduzione delle emissioni : Colt ha registrato una diminuzione del 34% delle proprie emissioni di CO₂ rispetto al 2019, con una riduzione annua del 6% rispetto al 2023.

: Colt ha registrato una diminuzione del 34% delle proprie emissioni di CO₂ rispetto al 2019, con una riduzione annua del 6% rispetto al 2023. Transizione energetica : Il 78% dell’energia utilizzata a livello globale in Scope 2 proviene da fonti rinnovabili e il 30% della flotta di Colt è ora composta da veicoli completamente elettrici.

: Il 78% dell’energia utilizzata a livello globale in Scope 2 proviene da fonti rinnovabili e il 30% della flotta di Colt è ora composta da veicoli completamente elettrici. Impegno nella catena di fornitura : L’89% dei fornitori di Colt ha sottoscritto il Codice di Condotta Aziendale e il 40% delle emissioni Scope 3 di Colt proviene da partner che hanno stabilito obiettivi Science-Based.

: L’89% dei fornitori di Colt ha sottoscritto il Codice di Condotta Aziendale e il 40% delle emissioni Scope 3 di Colt proviene da partner che hanno stabilito obiettivi Science-Based. Inclusione e responsabilità sociale: Colt ha lanciato una strategia di Global Social Impact con un aumento del 24% nelle giornate di volontariato aziendale e progetti locali in Italia, come il sostegno all’associazione WeWorld per aiutare le giovani generazioni a costruire il proprio futuro.

L’AI influenza i risultati ESG del retail

Inoltre, secondo il Digital Infrastructure Report 2024 recentemente pubblicato da Colt:

Il 96% delle aziende retail dispone di un’infrastruttura digitale intelligente;

Il 36% utilizza già una soluzione NaaS.

Operare in un ambiente altamente regolamentato, soddisfare le aspettative dei consumatori e garantire il vantaggio competitivo del brand fanno sì che il retail sia uno dei settori più progressisti in termini di impegno verso gli obiettivi ESG. Il 78% dei CIO operanti in aziende del commercio considera infatti l’impatto ambientale e la governance dei fattori chiave nella scelta dei partner per le infrastrutture digitali.

Inoltre, come sta accadendo in altri settori, anche i CIO con ruoli in aziende retail stanno valutando l’influenza dell’IA sulle loro reti, rispondendo con investimenti mirati:

Il 64% ha aumentato la capacità di rete

Il 57% ha investito nel potenziamento della sicurezza

Il 55% sfrutta maggiormente funzionalità on demand e soluzioni NaaS (Network-as-a-Service)

Presso lo stand di Colt, i visitatori potranno scoprire come le soluzioni di connettività intelligenti possano supportare l’innovazione e l’internazionalizzazione delle aziende, offrendo al Made in Italy l’accesso a nuovi mercati con reti sostenibili e altamente performanti.

Dichiarazioni

Carlo Azzola, Country Manager Italia di Colt Technology Services, ha dichiarato: “Essere presenti al Forum Retail come Executive Partner è un’opportunità straordinaria per mostrare come la nostra rete possa sostenere il settore retail italiano nel mercato globale. La nostra infrastruttura tecnologica non solo offre una connettività ad alte prestazioni, ma è anche progettata per rispondere ai requisiti di sostenibilità, perché crediamo che l’innovazione debba andare di pari passo con l’impegno ambientale. Impegno che portiamo avanti anche al nostro interno perseguendo ambiziosi progetti a supporto dell’ambiente, del sociale e dei nostri dipendenti. Oltre 20.000 società si sono già affidate alle soluzioni Colt per migliorare la qualità del proprio business, adottando servizi di connettività che generino benefici ai propri clienti su larga scala”.