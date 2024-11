È Americo Mazzotta il nuovo Vice President of EMEA Sales di Appian

Appian, società specializzata nelle piattaforme aziendali per l’orchestrazione e l’automazione dei processi, annuncia la nomina di Americo Mazzotta come nuovo Vice President of EMEA Sales. In questo ruolo, Americo Mazzotta supervisionerà le vendite dell’azienda in Europa, Medio Oriente e Africa, puntando alla crescita del business, allo sviluppo delle relazioni con i clienti e sull’espansione della presenza di Appian. Americo Mazzotta sarà a diretto riporto del Chief Revenue Officer di Appian, Mark Dorsey.

Il background di Americo Mazzotta

Americo Mazzotta vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore del software, con una solida esperienza nella gestione dei clienti, servizi professionali e ingegneria software. Prima di questo ruolo, è stato Vice President of Customer Success di Appian per le regioni EMEA e APAC, dove ha guidato un team di esperti nella realizzazione di soluzioni innovative e d’impatto per i clienti in diversi settori.

Tra i principali clienti seguiti spiccano Santander, Sanofi, Serco, Poste Italiane e altri ancora. Sotto la sua guida Appian ha consolidato la sua reputazione come partner di fiducia, consentendo alle aziende di semplificare le attività e realizzare la trasformazione aziendale grazie alla sua piattaforma leader del settore.

Americo Mazzotta ha conseguito un Executive MBA presso la Rotterdam School of Management Erasmus University, dove ha affinato le sue capacità di pensiero strategico e di leadership. Ha inoltre conseguito un Master in Ingegneria Informatica presso l’Università del Salento, laureandosi con lode. Di origine italiana, risiede a Colonia e parla fluentemente italiano, inglese e tedesco.

In questo nuovo ruolo, Americo Mazzotta continuerà a sostenere la mission Appian di potenziare le aziende con l’orchestrazione dei processi aziendali, l’automazione e le soluzioni di intelligence. La sua guida sarà determinante per aiutare le imprese e le organizzazioni ad adottare la tecnologia di Appian, leader del settore, per migliorare l’efficienza operativa, promuovere l’innovazione e ottenere risultati trasformativi.

Dichiarazioni

“Sono onorato di assumere questo ruolo di responsabilità in Appian”, ha commentato Americo Mazzotta. “Il mercato EMEA è pronto per la prossima era di innovazione e trasformazione, guidata dall’automazione dei processi e dall’intelligenza artificiale. Sono entusiasta di supportare i nostri clienti a sfruttare tutto il potenziale della Piattaforma Appian nella ridefinizione dei loro processi aziendali critici”.

“Negli ultimi 10 anni, Americo Mazzotta ha avuto un impatto incredibile nel reparto Customer Success di Appian, portando risultati eccezionali per i nostri clienti e dimostrandosi un grande leader”, ha commentato Pavel Zamudio-Ramirez, Chief Customer Officer di Appian. “Siamo grati per il suo contributo, la sua dedizione e il suo impegno. Con il suo bagaglio di esperienza, siamo sicuri che Americo porterà nuova energia all’organizzazione delle vendite EMEA”.