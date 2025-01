Hotel TV LG con Google Cast: la nuova frontiera dell’intrattenimento

In occasione di ISE (Integrated Systems Europe) 2025, la fiera internazionale dedicata all’integrazione di sistemi e alle tecnologie audiovisive (4 – 7 febbraio, Barcellona, Spagna), LG Electronics (LG) presenterà i nuovi Hotel TV che integrano Google Cast.

Grazie alla tecnologia Google Cast, che permette di trasmettere app e contenuti dal proprio smartphone, tablet o laptop direttamente sul televisore, gli Hotel TV LG offrono agli ospiti un accesso sicuro e intuitivo ai servizi di streaming OTT, migliorando notevolmente l’esperienza di soggiorno.

Hotel TV con Google Cast: trasmissione dei contenuti semplice e sicura

Grazie a questa novità, LG consolida la propria leadership nel mercato dei televisori per l’hospitality, un settore chiave per la crescita dell’azienda nel settore B2B.

A partire da gennaio 2025, gli Hotel TV LG con sistema operativo webOS23 o successivo integrano Google Cast con funzionalità specifiche per il settore alberghiero pensate per offrire agli ospiti un’esperienza di intrattenimento semplice e sicura.

Grazie all’integrazione di Google Cast, infatti, è sufficiente scansionare il QR code mostrato sullo schermo per collegare il proprio dispositivo personale e iniziare a trasmettere contenuti, senza necessità di effettuare il login sulle app del televisore.

Inoltre, un sistema avanzato di protezione dei dati permette di tenere il TV collegato per tutta la durata del soggiorno, isolando ciascuna rete di connessione, e di cancellare automaticamente i dati dell’ospite al momento del check-out.

LG continua a espandere la propria presenza nel mercato dell’hospitality con un’ampia gamma di soluzioni innovative e personalizzate che includono Hotel TV, software e prodotti di digital signage.

Nel 2023, LG ha lanciato il primo Hotel TV dotato di AirPlay, la tecnologia wireless di condivisione contenuti di Apple, disponibile a livello globale dal 2024. Con l’integrazione di Google Cast, gli Hotel TV LG saranno i primi al mondo a offrire contemporaneamente AirPlay e Google Cast permettendo ai professionisti dell’hospitality di offrire agli ospiti elevati livelli di praticità e personalizzazione.

Inoltre, grazie alle soluzioni di gestione dei contenuti da remoto come Pro:Centric, LG semplifica anche il lavoro degli operatori consentendogli di personalizzare facilmente i contenuti degli schermi all’interno delle camere.

Allo stand LG di ISE 2025 sarà presente un’area espositiva dedicata al mondo alberghiero dove i visitatori potranno provare in prima persona gli Hotel TV LG con Google Cast.

Dichiarazioni

“Gli Hotel TV LG con Google Cast offrono un’esperienza di intrattenimento fluida e personalizzata”, ha dichiarato Tiger Lan, Senior Director of Engineering for multi-device experiences at Google. “Siamo entusiasti di vedere LG portare questa integrazione nel settore dell’hospitality, che permette di portare comfort di casa anche quando si è viaggio”.

“Molti ospiti desiderano usare il TV della propria camera di albergo per trasmettere contenuti direttamente dai propri dispositivi personali”, ha aggiunto Paik Ki-mun, Responsabile di Information Display Business della divisione LG Media Entertainment Solution. “Grazie l’integrazione di Google Cast sui nostri TV, gli ospiti possono ora vivere un’esperienza di streaming sicura e semplice, proprio come a casa propria. Continueremo a rafforzare la nostra leadership nel mercato degli Hotel TV e a sviluppare strategie per il settore B2B”.