IESE digitalizza le sue strutture in Spagna con Sony

La business school IESE, istituzione specializzata nella formazione dei dirigenti senior, rafforza la sua collaborazione con Sony scegliendo le sue soluzioni audiovisive e di gestione degli spazi nell’ambito di un ambizioso progetto di digitalizzazione dei suoi due campus in Spagna.

La collaborazione, iniziata nel 2017, si è consolidata quando l’IESE ha deciso di ottimizzare la gestione e la comunicazione nelle proprie strutture. L’esigenza principale era implementare una soluzione che centralizzasse diverse funzionalità, come la segnaletica digitale, la visualizzazione delle aule e la prenotazione degli spazi, il tutto con un forte impatto visivo e operativo.

Soluzione tecnologica completa e integrata: monitor, telecamere e piattaforma di gestione

Nell’ambito di questo ambizioso progetto, l’IESE ha implementato una gamma avanzata di display professionali BRAVIA, telecamere SRG e una piattaforma per la gestione dei contenuti e degli spazi, installata nelle aule, nelle sale riunioni e negli spazi conferenze.

Display professionali BRAVIA: offrono una qualità dell’immagine superiore, affidabilità in ambienti intensivi e versatilità di formato.

In questo caso, IESE ha installato 10 unità BRAVIA BZ30L, da 75 a 80 pollici, 15 unità BRAVIA BZ40L nei formati da 75 e 85 pollici e i modelli BZ53L e BZ30L, entrambi da 98 pollici.

Telecamere e controller: per facilitare i contenuti audiovisivi e l'interazione in ambienti ibridi, sono state installate 2 telecamere PTZ SRG-A12, 5 telecamere SRG-X120 e 2 telecomandi RM-IP500 per telecamere PTZ.

Soluzione TEOS: grazie all'integrazione di hardware e software, il sistema CMS partner TEOS ha consentito una gestione efficiente e centralizzata di contenuti quali informazioni aziendali, menu, eventi, notizie accademiche, dati sulla qualità dell'aria e segnaletica delle aule, utilizzando schermi, totem digitali e tablet.

Questa implementazione rafforza l’impegno dell’IESE verso l’innovazione tecnologica e l’eccellenza operativa, posizionando il centro come punto di riferimento nella trasformazione digitale dell’istruzione.

Dichiarazioni

“Dopo una lunga collaborazione con Sony nelle aule dotate di telecamere e monitor per scopi didattici, l’IESE ha scelto il partner CMS TEOS come soluzione di segnaletica digitale per la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze e per la sua integrazione centralizzata con le strutture”, spiega David Gomez, Direttore Associato delle operazioni presso l’IESE. “Utilizziamo il partner CMS TEOS per distribuire contenuti digitali, informazioni aziendali, menu e notizie, gestire l’attività accademica e prenotare spazi con dati ambientali in tempo reale”.