Lenovo presenta le ultime novità per la didattica del futuro

Lenovo ha annunciato nuove soluzioni hardware che semplificano la connessione, la collaborazione e il coinvolgimento di studenti e insegnanti da qualsiasi luogo. L’ultima novità del portafoglio Lenovo Education include nuovi laptop, con Windows 11 o ChromeOS, progettati per aiutare studenti e insegnanti ad accelerare l’adozione del digitale nella didattica, oltre a utilizzare le applicazioni di intelligenza artificiale generativa per migliorare lo studio. Queste soluzioni per il mondo dell’istruzione e altro ancora sono state presentate al Bett 2025, dove Lenovo ha introdotto approfondimenti sull’intelligenza artificiale nella scuola e sulla sua collaborazione con Ducati per sostenere i percorsi STEM.

Dotate di connettività avanzata e batteria che dura più a lungo, le nuove soluzioni laptop di Lenovo consentono a insegnanti, studenti e genitori di fare affidamento su una tecnologia innovativa che li aiuta a sostenere i più alti livelli di apprendimento. La gamma completa di PC e accessori include Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 (14″, 10), Lenovo Smart Charger, Lenovo Device Intelligence for Education, Lenovo 13w 2-in-1 Gen 3 PC, nonché i PC Lenovo 500w, 300w e 100w Gen 5.

Caratteristiche principali del nuovo Chromebook Plus 2-in-1 (14″, 10)

L’elegante Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 ha la potenza, la velocità, la memoria e lo spazio di archiviazione di cui insegnanti e personale hanno bisogno e la sicurezza multilivello e la gestione semplice che i responsabili informatici richiedono, con AI integrata per potenziare ulteriormente la didattica.

Alimentato dai processori Intel Core (Core 5, Core 5/Core 7 SIPP opzionale) per la gestione ottimale del multitasking, grafica straordinaria e connettività solida.

Costruito per Google AI con accesso a Gemini, l’assistente per la didattica di Google basato sull’intelligenza artificiale, nonché Help Me Read e Help Me Write per ottimizzare le risorse degli educatori, in modo da dedicare meno tempo alla stesura di piani di lezione e e-mail e più tempo per influire sui risultati di apprendimento degli studenti.

Con un peso di soli 1,5 kg e uno spessore di 17,5 mm, questo convertibile portatile vanta un display touch IPS FHD WUXGA (1920×1200) da 14″ con luminosità di 300 nit e rapporto schermo-corpo 16:10.

Fino a 16 GB di memoria LPDDR5X e fino a 512 GB di spazio di archiviazione SSD consentono la capacità di gestire carichi di lavoro impegnativi.

Una gamma completa di porte, tra cui due USB-C, due USB-A e una HDMI, per una connettività massima ai tuoi dispositivi e periferiche.

Batteria per tutto il giorno dentro o fuori l’aula con un’autonomia fino a 11 ore e una potente connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Sicurezza avanzata – Insieme ai controlli di amministrazione centralizzati e all’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 all’assistenza Google, questo Chromebook Plus utilizza la “difesa in profondità” per più livelli di protezione, tra cui l’autenticazione a due fattori per accessi sicuri, il sandbox di sicurezza antivirus e lo sblocco tramite impronte digitali. La funzione di avvio verificato esegue l’autocontrollo per malware e riparazioni automatiche se danneggiato, mentre gli aggiornamenti automatici regolari mantengono il dispositivo aggiornato contro le ultime minacce alla sicurezza.

Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 (14″, 10)

Lenovo Device Intelligence per l’istruzione

Lenovo Device Intelligence (LDI) è ora disponibile per ChromeOS tramite un’integrazione diretta con Google Admin Console. Rimanere aggiornati sullo stato e sulla manutenzione delle flotte di Chromebook può essere una sfida per i team IT delle scuole, soprattutto se i budget sono limitati, il personale è limitato e devono gestire interi distretti. Con un gran numero di dispositivi distribuiti, i guasti possono diventare un freno per la salute del dispositivo, la longevità e le risorse IT. Utilizzando la tecnologia predittiva basata sull’intelligenza artificiale, LDI offre ai team IT gli strumenti per prevedere e aiutare a prevenire i problemi comuni di salute e prestazioni di Chromebook, su larga scala, progettati per massimizzare i tempi di attività e la durata.

Attraverso un’integrazione diretta con Google Admin Console, LDI offre una dashboard centralizzata in cui i team IT possono accedere alle informazioni a livello di flotta e di dispositivo; monitoraggio del punteggio di integrità e dei guasti, applicazioni che influiscono sulle prestazioni, livelli della batteria, spazio di archiviazione e altro ancora per identificare i problemi critici in tutta la flotta di una scuola. LDI identifica i problemi attuali, i guasti che si sono già verificati e quelli che potrebbero verificarsi in futuro. Ogni volta che viene rilevata una potenziale area di preoccupazione, il sistema avvisa l’IT con approfondimenti e soluzioni consigliate.

Il caricabatterie intelligente

Lenovo offre ora un caricabatterie intelligente per Chromebook, una soluzione di ricarica elegante e compatta che ridefinisce il modo in cui gli utenti istituzionali di Chromebook rimangono alimentati. Progettato per caricare fino a cinque dispositivi collegati tramite USB-C contemporaneamente offrendo il monitoraggio della batteria in tempo reale, il caricabatterie supera le alternative obsolete e ingombranti. Perfetto per gli amministratori IT dell’istruzione, il dispositivo sottile ed efficiente è progettato per semplificare le esigenze di ricarica.

Caricabatterie intelligente Lenovo

Caratteristiche principali del nuovo PC Windows 11 di Lenovo

Lenovo 13w 2-in-1 Gen 3

Alimentato da processori Intel® Core 5 per prestazioni migliorate.

L’esperienza utente migliorata include un display 400nit più luminoso con la soluzione DBEF5 di 3M più la tecnologia Lenovo Pencil Touch e audio abilitato per l’intelligenza artificiale per una migliore qualità del suono.

Costruito per soddisfare i robusti requisiti Mil-spec 810H per aiutare a proteggere il dispositivo dai rigori degli ambienti educativi.

Riparabile – I clienti possono optare per un modello con 10 componenti facili da sostituire, inclusi due porte USB-C, batteria, ventola e altoparlante costruiti per una riparabilità più semplice.

Le funzionalità di sicurezza elevate includono l’otturatore per la privacy della webcam, il lettore di impronte digitali opzionale, il BIOS di autoriparazione e la pulizia sicura.

Lenovo 13w 2-in-1 Gen 3

Lenovo 500w/300w/100w Gen 5

Alimentato da un processore Intel® Core 3 N350 per il multitasking veloce ed efficiente richiesto dagli studenti delle scuole superiori di oggi.

I grandi display touch con un massimo di 300 nit aiutano a mantenere le immagini chiare e luminose mentre il vetro Corning® Gorilla® aiuta a proteggere lo schermo da graffi e crepe.

Collaborazione video di livello superiore per progetti di gruppo con la fotocamera frontale e il nuovo miglioramento del microfono accelerato dall’intelligenza artificiale.

Lenovo Pencil Touch trasforma ogni matita n. 2 in uno strumento su schermo per prendere appunti e disegnare in modo dettagliato per Lenovo 500w e Lenovo 300w.

Durata superiore con porte rinforzate, piedini in gomma anti-peel D-cover e tasti anti-pick.

Progettato per aiutare i dati a rimanere protetti con Windows Secure Core PC, crittografia dTPM 2.0 e Secure Wipe.

Lenovo 500w Gen 5

Lenovo 300w Gen 5

Prezzi e disponibilità EMEA

Lenovo a Bett 2025

In qualità di partner globale di Bett per l’intelligenza artificiale, Lenovo ha contribuito a un nuovo rapporto che esplora il potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale per insegnanti e studenti: The Rise of AI in Education 2024. Per ottenere un quadro più chiaro del ruolo attuale e delle prospettive dell’IA nell’istruzione, BETT ha incaricato YouGov di condurre un’indagine completa degli insegnanti in tutto il Regno Unito. I risultati offrono informazioni preziose sull’implementazione dell’IA, i suoi benefici percepiti e le preoccupazioni che solleva tra gli educatori.

Inoltre, durante Bett 2025, Lenovo ha lanciato la sua nuova partnership educativa pluriennale con Ducati. Lenovo avrà il ruolo da Main Technology Partner per l’iniziativa Fisica in Moto di Ducati. Questo laboratorio interattivo, con sede presso la sede centrale della Ducati a Bologna, in Italia, unisce la fisica con la tecnologia motociclistica del marchio per ispirare le giovani menti e promuovere carriere in STEM. Con le potenti workstation ThinkPad di Lenovo e i monitor touch abilitati ThinkVision, oltre 11.000 visitatori del laboratorio ogni anno amplieranno le loro capacità e approfondiranno la loro comprensione dei concetti fondamentali della fisica attraverso esperienze coinvolgenti e interattive. Lavorando insieme, Ducati e Lenovo esploreranno nuovi modi per sfruttare la tecnologia all’avanguardia di Lenovo per creare esperienze ancora più coinvolgenti e inclusive per gli innovatori di domani.

Gli esperti di tecnologia Lenovo hanno guidato una serie di discussioni ed esperienze chiave su tecnologia e istruzione, tra cui intelligenza artificiale e privacy, STEM e sostenibilità e la forza lavoro del futuro.

Dichiarazioni

“L’istruzione in tutto il mondo continua ad evolversi con i progressi e le soluzioni di apprendimento abilitati dalla tecnologia“, ha affermato Stuart King, Executive Director and Global Head of Education Segment, Lenovo. “E Lenovo sta rispondendo alle esigenze di CTO, responsabili IT, educatori e studenti che richiedono dispositivi flessibili e affidabili in classe e soluzioni di apprendimento digitali, nonché sistemi in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare sia l’insegnamento che l’apprendimento“.