MSP365Expo: un ecosistema sempre aperto, la scommessa di Piero Micheletti

Di seguito condividiamo un articolo di Monica Gatti, Marketing Manager di CoreTech, che offre un intervento di un partner di CoreTech, Piero Micheletti, per spiegare le ragioni che l’hanno indotto a scegliere MSP365Expo e i risultati della sua attività di formazione nell’ambito dei nuovi programmi dell’Azienda.

Buona lettura!

Perché Piero Micheletti ha scelto MSP365Expo

L’idea è davvero originale: allestire una vetrina virtuale con tutte le aziende, i loro prodotti, i servizi e le soluzioni proposte da CoreTech, in mostra 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. In questo modo, i clienti sono in grado di visualizzare, studiare, verificare le caratteristiche e i prezzi e acquistare le soluzioni d’interesse in ogni momento, in tutta comodità. In un incontro virtuale con i partner condotto dal CEO di CoreTech, Roberto Beneduci, il partner toscano Piero Micheletti racconta la propria azienda e spiega le ragioni che l’hanno indotto a sposare l’iniziativa di CoreTech, MSP365Expo.

“Innanzi tutto, vorrei spiegare che cos’è MSP Expo 365, l’iniziativa CoreTech di cui parliamo oggi”, ha esordito Roberto Beneduci. “Negli anni, abbiamo ricevuto moltissime richieste di mettere a catalogo delle soluzioni da proporre al mercato di riferimento che comprendano l’offerta degli MSP (Managed Service Provider), delle software house e quelle di CoreTech. Così, è nata quest’idea di dar vita a una vetrina, sempre disponibile, 365 giorni l’anno, che possa dare spazio all’offerta di partner e aziende vendor”.

Si tratta di una directory, di una guida ad aziende e partner che vogliano presentare qualcosa, che sia un prodotto o un servizio, come per esempio corsi di formazione o soluzioni.

“Abbiamo creato un sistema di catalogazione in aree tematiche, che nel tempo potranno cambiare”, ha continuato Roberto Beneduci. “A questo punto voglio chiedere a Piero Micheletti cosa lo ha spinto ad abbracciare questa iniziativa di CoreTech?”.

Il punto di vista di Piero Micheletti

“Innanzi tutto, gli ottimi rapporti che ci uniscono a CoreTech, di cui abbiamo avuto modo di apprezzare, negli anni, il modo in cui sta sul mercato”, ha commentato Piero Micheletti. “Inoltre, il nostro business è fatto di eventi, in cui i vendor presentano i propri prodotti e rispondono alle domande dei clienti”.

Il problema è che gli eventi sono un numero limitato durante l’anno e che di solito durano un giorno o poco più, mentre l’obiettivo di CoreTech è quello di “dar vita a un ecosistema che sia sempre disponibile quando se ne ha bisogno”, ha spiegato Roberto Beneduci. Questo comporta una serie di benefici che vanno sia a vantaggio del partner che della stessa CoreTech.

“È stato proprio questo l’elemento che ho apprezzato di più”, ha confermato Piero Micheletti, “e per cui ho deciso di aderire all’iniziativa MSP365Expo di CoreTech: offrire una serie di opportunità, sempre disponibili, che non siano soltanto legate a prodotti e servizi”.

In realtà, il mercato è cambiato molto negli ultimi anni e ciò ha reso necessario un cambiamento anche nell’approccio degli operatori.

“Se anni fa era sufficiente proporre prodotti di qualità, oggi questo non è più sufficiente: è una condizione necessaria, ma non sufficiente”, ha aggiunto Piero Micheletti. “Oggi occorre ampliare le competenze, incrementando la cultura imprenditoriale, le conoscenze necessarie per lo sviluppo commerciale, il marketing, la comunicazione: non è più sufficiente avere le competenze tecniche, che sono naturalmente sempre necessarie”.

Ancora una volta, per raggiungere l’obiettivo occorre utilizzare lo strumento della formazione.

“Noi offriamo due percorsi formativi differenti”, ha proseguito Piero Micheletti, “da una parte, un percorso studiato per i titolari, i responsabili, che è giunto alla dodicesima edizione e ha l’obiettivo di trattare in un periodo di 6 mesi i quattro pilastri della cultura imprenditoriale, che servono a strutturare la propria azienda. Sono 12 sessioni dedicate a marketing strategico, pianificazione e controllo, approccio mentale e si chiama ViVendita ICT. Il secondo, denominato Sales Sniper (cioè cecchino delle vendite) dura 1 mese. Si tratta di un percorso intensivo, che comprende l’analisi del cliente, saper leggere i comportamenti e saper fare le domande giuste, elemento essenziale di un processo di vendita di successo”.

Conclusioni

Operare oggi in un mercato complesso come quello dell’ICT (Information & Communication Technology) richiede una profonda preparazione e un aggiornamento costante, non solo tecnico.

“Uno degli esercizi che hanno più successo durante i nostri corsi è la costruzione della “matrice dei clienti”: si tratta di una matrice dove si mettono sulle righe i clienti e sulle colonne i servizi che offriamo loro”, ha spiegato Piero Micheletti. “Così si scoprono per esempio nuove opportunità sui clienti già attivi oppure lacune che vanno coperte rapidamente. Per farlo, occorre avere l’aiuto dei tecnici, che di solito conoscono molto bene l’infrastruttura dei clienti.

Proprio la cooperazione tra tecnici e commerciali può aprire le porte del successo e della continuità nel business.