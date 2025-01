MSSP e normative: come muoversi?

Il panorama normativo odierno relativo alla sicurezza informatica impatta in modo importante sugli MSSP e sui loro clienti. In questo articolo a cura di Philippe Guerber, MSSP Sales Lead Southern Europe di Check Point Software, vengono descritti i nuovi standard e gli ultimi aggiornamenti normativi e di come gli MSSP possono supportare i clienti alla conformità, a ridurre rischi ed evitare sanzioni.

Buona lettura!

Come gli MSSP possono navigare nel panorama normativo, garantendone la conformità

Poiché gli enti normativi aggiornano continuamente gli standard per affrontare le minacce emergenti alla sicurezza, i Managed Security Service Providers (MSSPs), ovvero i provider di servizi di sicurezza informatica che offrono soluzioni gestite per la protezione dei dati e delle infrastrutture IT, devono affrontare sfide significative per stare al passo con le normative in evoluzione. Di conseguenza, non solo devono vigilare, ma anche adottare un approccio agile e proattivo per mantenere la sicurezza informatica dei clienti.

Comprendere la conformità e gli aggiornamenti normativi

Gli standard e il panorama normativo odierno in materia di sicurezza informatica includono:

La direttiva europea NIS2, recepita ed entrata in vigore in Italia lo scorso ottobre, che richiede alle aziende di esaminare l’intera catena di fornitura e di dotarsi di solide politiche di cybersecurity , comprese le misure tecniche e la formazione in materia di sicurezza. Le aziende devono, inoltre, segnalare alle autorità qualsiasi problema di sicurezza entro 24 ore.

recepita ed entrata in vigore in Italia lo scorso ottobre, che richiede alle aziende di esaminare l’intera catena di fornitura e di dotarsi di , comprese le misure tecniche e la formazione in materia di sicurezza. Le aziende devono, inoltre, segnalare alle autorità Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che salvaguarda i dati e la privacy all’interno dell’Unione Europea.

(GDPR), che salvaguarda i dati e la privacy all’interno dell’Unione Europea. Il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), che garantisce la gestione sicura delle informazioni relative alle carte di credito.

(PCI DSS), che garantisce la gestione sicura delle informazioni relative alle carte di credito. Il National Institute of Standards and Technology (NIST): Fornisce linee guida complete per la gestione e la mitigazione dei rischi di sicurezza informatica.

(NIST): Fornisce linee guida complete per la gestione e la mitigazione dei rischi di sicurezza informatica. L’Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) per la protezione delle informazioni sanitarie negli Stati Uniti.

Mantenersi aggiornati su questi e altri requisiti di conformità normativa consente agli MSSP di aiutare le aziende clienti a evitare pesanti sanzioni normative e danni significativi alla reputazione.

L’impatto dei cambiamenti normativi sugli MSSP

I cambiamenti normativi hanno un impatto significativo sugli MSSP e sui loro clienti, in quanto aumentano i costi di conformità, ampliano i requisiti e intensificano l’applicazione delle norme.

I costi di conformità aumentano a causa degli investimenti finanziari, dell’ampliamento dei requisiti che richiedono protocolli di protezione dei dati più rigidi e dell’aumento della documentazione. Infine, l’intensificazione dell’applicazione delle norme comporta gravi sanzioni finanziarie per la mancata conformità e ripercussioni legali. Per questo motivo, la continua conformità ai requisiti normativi in evoluzione è fondamentale per tutti i soggetti coinvolti.

I vantaggi della gestione proattiva della conformità

La gestione proattiva della conformità offre agli MSSP:

Riduzione dell’esposizione al rischio, mitigando i rischi di non conformità.

Maggiore fiducia dei clienti, aumentando così la fiducia nella sicurezza dei dati.

Efficienza operativa, semplificando i processi e garantendo un adattamento senza problemi alle nuove normative.

In che modo gli MSSP possono aiutare i clienti a raggiungere la conformità?

Gli MSSP possono aiutare i loro clienti a raggiungere la conformità seguendo queste quattro best practice:

Valutazione completa e analisi dei gap: Eseguire una valutazione approfondita dell’attuale posizione di conformità dei clienti, identificare le lacune rispetto agli standard pertinenti e fornire raccomandazioni. Roadmap di conformità personalizzate: Sviluppo di roadmap di conformità personalizzate per i clienti in base al settore merceologico, alle dimensioni dell’organizzazione, ai fattori di rischio e ai vincoli di risorse. Controlli e politiche di sicurezza: Assistere i clienti nell’implementazione di solidi controlli e politiche di sicurezza, come la crittografia dei dati, il controllo degli accessi e le procedure di risposta agli incidenti. Monitoraggio e reporting continui: Stabilire meccanismi per il monitoraggio continuo delle attività di conformità e dei controlli di sicurezza, oltre a generare rapporti e documentazione regolari.

Conclusioni

In un ambiente di sicurezza informatica sempre più complesso, è assolutamente necessario rimanere aggiornati sui requisiti di conformità e sulle modifiche normative. Gli MSSP svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i propri clienti a mantenere la conformità, ridurre i rischi ed evitare sanzioni. Gli MSSP odierni devono fare della conformità una priorità strategica per mantenersi indispensabili per i rispettivi clienti.

di Philippe Guerber, MSSP Sales Lead Southern Europe di Check Point Software