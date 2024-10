My Passport: 20 anni di dati “in movimento”

Sono passati 20 anni dalla produzione degli iconici hard disk WD My Passport di Western Digital. Dalla sua introduzione nel 2004, milioni di persone in tutto il mondo utilizzano questi hard disk per memorizzare e fare il backup dei ricordi più preziosi e dei dati più importanti della loro vita.

Western Digital celebra l’anniversario con il nuovo WD My Passport Ultra, 20th Emerald Anniversary Edition.

Nel corso dei 20 anni di vita di My Passport, Western Digital ha fornito circa 180 exabyte di spazio di archiviazione per utenti in tutto il mondo, equivalente a fino a 18 miliardi di ore di video in HD, fino a 46 trilioni di foto o fino a 35 trilioni di canzoni.

Prima dell’introduzione iniziale dell’hard disk WD My Passport, gli utenti avevano opzioni limitate per portare con sé file importanti, dovendo sacrificare una presa di corrente e tempo per salvare e trasferire dati. Nel 2004, My Passport ha offerto una soluzione semplificata: prodotti portatili che offrivano una notevole quantità di spazio di archiviazione per molti tipi di file digitali – inclusi video, musica, foto e documenti. Ciò che era iniziato come una semplice soluzione con una capacità di 40GB è aumentato fino a 150 volte, arrivando ad un hard disk portatile da 2,5″ con la massima capacità al mondo di 6TB, che soddisfa le esigenze del consumatore digitale moderno.

Caratteristiche di My Passport Ultra, 20th Emerald Anniversary Edition

Caratterizzato da una bellissima finitura color smeraldo che tradizionalmente simboleggia lealtà, pace e sicurezza, l’hard disk 20th Emerald Anniversary Edition continua la fidata eredità di affidabilità e durata, contribuendo a mantenere al sicuro i momenti speciali. Le caratteristiche principali includono:

Design Elegante – Racchiuso in metallo anodizzato con una finitura audace e celebrativa color smeraldo, l’hard disk portatile My Passport Ultra offre maggiore durata e protezione per portare i contenuti ovunque in massima sicurezza.

– Racchiuso in metallo anodizzato con una finitura audace e celebrativa color smeraldo, l’hard disk portatile My Passport Ultra offre maggiore durata e protezione per portare i contenuti ovunque in massima sicurezza. Compatibilità Senza Sforzo – Pronto all’uso e compatibile universalmente con PC Windows, Mac, telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi USB-C.

– Pronto all’uso e compatibile universalmente con PC Windows, Mac, telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi USB-C. Capacità Espansiva – Vaste possibilità di archiviazione con capacità fino a 6TB*, con ampio spazio per memorizzare foto, video, musica, documenti importanti e altro ancora.

– Vaste possibilità di archiviazione con capacità fino a 6TB*, con ampio spazio per memorizzare foto, video, musica, documenti importanti e altro ancora. Software Avanzato – Backup più intelligenti con Acronis True Image incluso per la gestione dei dispositivi Western Digital, che consente anche protezione dai ransomware.

– Backup più intelligenti con incluso per la gestione dei dispositivi Western Digital, che consente anche protezione dai ransomware. Protezione tramite Password – Protezione tramite password e crittografia hardware AES a 256 bit per aiutare a salvaguardare file importanti.

Disponibilità

Con una garanzia limitata di tre anni, gli hard disk My Passport Ultra da 2TB (prezzo al pubblico 147,99€) e da 6TB (prezzo al pubblico USA $199.99) della 20th Emerald Anniversary Edition sono ora disponibili per l’acquisto presso il Western Digital Store e rivenditori autorizzati.

Dichiarazioni

“Con 20 anni, decine di design industriali e circa 130 milioni di hard disk My Passport venduti, Western Digital è orgogliosa di onorare questo importante traguardo per una delle nostre linee di prodotto più popolari e, cosa ancora più importante, di celebrare il significato della propria innovazione e dell’impatto positivo sulla vita degli utenti in tutto il mondo”, ha dichiarato Ravi Pendekanti, Vice Presidente Senior della Gestione Prodotti e Marketing presso Western Digital. “Portiamo avanti l’eredità preziosa dell’affidabilità con l’ingresso sul mercato di My Passport Ultra, 20th Emerald Anniversary Edition: siamo entusiasti di continuare ad aiutare le persone a mantenere il backup dei contenuti che contano di più nella loro vita per i decenni a venire”.