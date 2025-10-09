Security Center SaaS: Genetec integra le comunicazioni audio

Genetec, realtà specializzata nel software per la sicurezza fisica per le imprese, ha integrato funzionalità audio ‘cloud-native’ in Security Center SaaS.

Con oltre un decennio di esperienza nello sviluppo di soluzioni per dispositivi interfonici e audio con protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per la propria piattaforma on-premise, Genetec aggiunge ora le funzionalità di comunicazione voce in tempo reale nella sua interfaccia intuitiva in cloud che già integra video, controllo accessi e monitoraggio delle intrusioni. L’unificazione tra sicurezza visiva (attraverso le telecamere) con quella audio (gli operatori comunicano in tempo reale con le persone sul posto) permette di ottenere una visione d’insieme più completa e reattiva in caso di emergenza e offre una piattaforma completa per la gestione sia delle attività operative quotidiane sia per il coordinamento di un’azione in caso d’emergenza.

I vantaggi delle comunicazioni audio in Security Center SaaS

I professionisti della sicurezza in settori come sanità, istruzione superiore e retail possono ora utilizzare al meglio audio, controllo accessi e video in tempo reale per prendere decisioni più rapide e informate.

Grazie alle comunicazioni audio incluse in Security Center SaaS, gli operatori possono ora interagire direttamente con le persone nei punti d’accesso, verificare l’identità tramite video in diretta e agire immediatamente, senza dover mai cambiare strumento o interfaccia.

Le comunicazioni audio di Security Center SaaS sono in grado di gestire qualsiasi esigenza, da pochi interfoni a migliaia di dispositivi, anche per le grandi aziende. Infatti, essendo una piattaforma cloud-native e basata su architettura aperta, queste possono iniziare con un piccolo progetto, testare l’installazione con un investimento minimo e crescere rapidamente, scegliendo i prodotti più adatti alle esigenze. Attualmente la nuova funzionalità supporta già i dispositivi intercom di Axis, ma con i prossimi aggiornamenti si aggiungeranno le soluzioni di altri produttori.

Funzionalità avanzate di cybersecurity e privacy sono state integrate nella progettazione di Security Center SaaS. Al pari dei dati video e di quelli del controllo accessi, anche le comunicazioni audio sono considerate informazioni riservate e sono protette con comunicazioni crittografate per garantire la sicurezza durante il trasferimento. Inoltre, i registri delle attività permettono la piena tracciabilità nelle indagini, mentre gli aggiornamenti software automatici con regolari patch di sicurezza proteggono costantemente il sistema dalle minacce emergenti.

Le funzionalità di comunicazione per Security Center SaaS sono disponibili a livello mondiale attraverso la rete di partner di canale accreditati di Genetec.

Dichiarazioni

“Intendiamo garantire ai nostri clienti la medesima autonomia di cui godono con le soluzioni video e controllo accessi“, ha dichiarato Christian Morin, Vice President of Product Engineering di Genetec. “Le aziende hanno così la libertà di scegliere i dispositivi intercom più idonei alle proprie esigenze e di gestirli attraverso una sola piattaforma cloud-native, senza essere costrette a dipendere dall’ecosistema proprietario di un singolo fornitore“.

“Grazie all’integrazione nativa degli intercom Axis in Security Center SaaS, realizzata con Axis Cloud Connect, i clienti ottengono comunicazioni di livello enterprise senza la complessità dei sistemi ‘stand alone’. Gli addetti della sicurezza possono gestire gli interfoni Axis direttamente nella stessa piattaforma che usano per videosorveglianza, controllo accessi, automazione della risposta agli eventi, ricerca forense e analisi dei dati, e molto altro. Questo migliora il controllo della situazione e aiuta gli operatori a rispondere agli incidenti in modo più efficace“, ha dichiarato Fredrik Nilsson, VP Americas di Axis Communications.