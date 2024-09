Il nuovo Calorimetric Lab di Rittal inaugurato a Valeggio sul Mincio

Con l”inaugurazione del Calorimetric Lab, benché il gruppo Rittal disponga di 8 siti di produzione dislocati in tre continenti, l’impianto di Valeggio sul Mincio è l’unico ad ospitare una simile struttura oltre alla sede centrale tedesca, a riprova dell’importanza strategica del sito per la produzione dei sistemi di raffreddamento (chiller, condizionatori, scambiatori di calore) destinati ad essere commercializzati da Rittal in tutto il mondo.

La struttura

Il Calorimetric Lab di Valeggio sul Mincio occupa una superficie di 120m², dedicata interamente alle camere calorimetriche e ai relativi vani tecnici. In particolare, sono presenti due camere calorimetriche di 30m² ciascuna, che possono essere unite in un’unica soluzione rimuovendo la parete divisoria, così da consentire test su dispositivi di diverse dimensioni.

Il laboratorio è attrezzato per testare una vasta gamma di apparecchiature, inclusi refrigeratori aria/acqua fino a 40kW resi, refrigeratori acqua/acqua fino a 35kW resi e condizionatori aria/aria fino a 12kW resi, con possibilità di estensione fino a 65kW per i refrigeratori aria/acqua e 45kW per i condizionatori aria/aria con camere unite. I test possono essere condotti in ambienti controllati con temperature variabili da -40°C a +70°C e umidità relativa dal 30% al 90%, anche utilizzando minicalorimetri per simulare in modo estremamente realistico le condizioni ambientali d’esercizio. Inoltre, il Calorimetric Lab è in grado di testare apparecchiature caricate con i nuovi refrigeranti conformi alla direttiva F-GAS, con classificazione A2L o A3.

Queste caratteristiche rendono il Calorimetric Lab di Valeggio idoneo a supportare l’esecuzione di una vasta gamma di test conformi alle normative internazionali, tra cui EN14511, EN14825, EN60204-1, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-40 e ISO378.

La struttura è stata progettata e costruita in conformità con le più rigide normative europee, tra cui la direttiva bassa tensione 2014/35/EU, la direttiva EMC 2014/30/EU, la direttiva PED 2014/68/EU e la direttiva Atex 2014/34/EU.

Investire su produttività e partnership

L’inaugurazione del Calorimetric Lab è l’ultimo passo di un lungo percorso evolutivo del sito produttivo di Valeggio sul Mincio, iniziato con l’acquisizione dell’ex fabbrica Kelvin da parte di Rittal nel 2000. La prima trasformazione significativa è avvenuta nel 2012, quando è stato ridisegnato secondo i principi della lean manufacturing, con un investimento di oltre un milione di euro. Da allora, sono state implementate ulteriori linee di produzione e tecnologie sempre più avanzate, rendendo questo impianto una delle eccellenze a livello continentale per il gruppo e un esempio di industrializzazione 4.0 e digitalizzazione end-to-end dei processi.

“L’apertura del Calorimetric Lab a Valeggio sul Mincio rappresenta un ulteriore investimento significativo che ribadisce il ruolo fondamentale della produzione italiana all’interno del gruppo.” ha dichiarato Nicola Salandini, Plant Manager Rittal RCS. “Questo laboratorio migliora significativamente l’operatività, consentendo di svolgere direttamente in loco le opportune attività di test sui prodotti, ma non si limita a questo. Rappresenta infatti un ulteriore arricchimento in termini di servizi che siamo in grado di offrire ai nostri clienti.”

Già con l’inaugurazione dell’Application Center Rittal & Eplan nel 2023, il sito produttivo di Valeggio sul Mincio si è affermato anche come punto di riferimento per tutti gli operatori di settore che intendano sviluppare attività di innovazione e testing. L’attuale apertura del Calorimetric Lab ribadisce ulteriormente questo posizionamento: oltre ad essere funzionale all’impianto di produzione Rittal, infatti, la struttura sarà aperta anche ai clienti che abbiano necessità di realizzare sui prodotti dell’azienda test specifici ad integrazione di quelli standard. Rittal rinforza così anche la sua intenzione di porsi quale partner di riferimento per promuovere l’evoluzione tecnologica del mercato italiano.