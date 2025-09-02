TD SYNNEX registra importanti progressi in ambito ESG

TD SYNNEX, distributore e aggregatore di soluzioni a livello globale per l’ecosistema IT, ha pubblicato il nuovo Corporate Citizenship Report, che evidenzia i continui progressi dell’azienda in materia di priorità ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il report illustra i risultati concreti raggiunti in tutti i pilastri della strategia di Corporate Citizenship di TD SYNNEX, tra cui il conseguimento con sei anni di anticipo rispetto alle previsioni del target 2030 di riduzione delle emissioni Scope 1 e 2. L’azienda sta inoltre ampliando l’impegno a livello globale attraverso iniziative di sostenibilità e volontariato e rafforzando i propri programmi etici e di compliance grazie a innovazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Guidare la trasformazione sostenibile

L’azienda ha accelerato le proprie performance ambientali raggiungendo con anticipo i target 2030 di riduzione delle emissioni di gas serra Scope 1 e 2 validati da Science-Based Targets initiative (SBTi), abbattendo le emissioni di quasi il 43% dal 2022. L’azienda ha inoltre completato un inventario completo delle emissioni e una valutazione dei rischi climatici per prepararsi ai futuri quadri normativi.

Per supportare i partner nei loro percorsi di sostenibilità, TD SYNNEX ha introdotto due nuovi strumenti: il Sustainable Transportation & Logistics Guidebook e il Sustainable Packaging Playbook. A livello operativo, l’azienda ha continuato a integrare i principi dell’economia circolare per ridurre il consumo di risorse ed estendere il ciclo di vita dei prodotti.

Favorire la connessione

Grazie a un significativo incremento del coinvolgimento dei dipendenti, i co-worker di TD SYNNEX hanno totalizzato oltre 7.300 ore di volontariato a supporto di 107 organizzazioni non profit in tutto il mondo. L’azienda ha ottenuto la certificazione Great Place to Work in 12 Paesi e il punteggio della survey annuale di engagement dei co-worker è salito all’83%, con un incremento di cinque punti rispetto all’anno precedente.

Inoltre, Share the Magic, l’iniziativa di fundraising di TD SYNNEX per sostenere i bambini che affrontano sfide legate alla salute e al benessere in Nord America, ha superato i 30 milioni di dollari raccolti dalla sua nascita. TD SYNNEX ha anche avviato partnership con organizzazioni come Human I-T, Junior Achievement, Academy Prep e altre.

Guidare con integrità

Integrità e trasparenza sono rimaste alla base delle operazioni aziendali anche lo scorso anno, con nuovi progressi in materia di etica digitale, compliance e cybersecurity. L’azienda ha istituito un team interno, il Digital and AI Responsible Transformation, per guidare l’uso etico delle tecnologie emergenti e ha sviluppato strumenti di intelligenza artificiale proprietari a supporto di decisioni responsabili. Per rafforzare la fiducia digitale, TD SYNNEX ha inoltre ampliato la propria libreria di policy su cybersecurity e uso dell’IT, in linea con i crescenti requisiti di data governance.

La leadership di TD SYNNEX in tutte le iniziative di corporate citizenship, in particolare in ambito sostenibilità, ha ricevuto riconoscimenti importanti, tra cui Lenovo’s 2025 Global Sustainability Partner of the Year e Dell’s 2025 North America Sustainability & ESG Partner of the Year.

Dichiarazioni da TD SYNNEX

“TD SYNNEX è un’azienda tecnologica, ma il nostro business riguarda soprattutto le persone”, ha dichiarato Patrick Zammit, CEO di TD SYNNEX. “Questo lavoro ha valore perché è personale. È facile parlare di cambiare il mondo, ma il vero impatto risiede nelle relazioni che abbiamo coltivato attraverso coerenza, ingegno e fiducia”.

“I progressi raggiunti nel 2024 riflettono non solo la solidità della nostra strategia di corporate citizenship, ma anche la passione dei nostri co-worker e partner a livello globale”, ha dichiarato Adam Rutstein, Vice President of Corporate Citizenship and Sustainability di TD SYNNEX. “Dal raggiungimento con anticipo di obiettivi climatici ambiziosi all’espansione del nostro impatto sociale e delle capacità di governance digitale, il nostro ultimo report evidenzia il ruolo di TD SYNNEX come orchestratore responsabile all’interno dell’ecosistema tecnologico globale. Siamo orgogliosi dei risultati dello scorso anno e motivati a dimostrare ancora che pratiche responsabili favoriscono innovazione e successo di business”.