Western Digital ha annunciato oggi l’estensione della famiglia WD Purple includendo la nuova linea di prodotti WD Purple Pro che si rivolgono alla nuova generazione di registratori e server back-end abilitati all’AI.

Secondo IDC, il mercato mondiale delle videocamere di videosorveglianza è destinato a crescere fino a 44 miliardi di dollari entro il 2025, rispetto ai 23,6 miliardi di dollari del 2019. Le nuove architetture video smart che catturano, memorizzano e analizzano massicce quantità di dati video ed eseguono complesse analisi video di deep-learning stanno mettendo a dura prova i sistemi di storage. La nuova linea WD Purple Pro è stata progettata proprio per gestire questi carichi di lavoro offrendo prestazioni di storage ottimizzate, maggiore capacità, abilità nella gestione dei carichi di lavoro e affidabilità per una miriade di dispositivi, compresi i videoregistratori di rete (NVR) abilitati all’intelligenza artificiale, i server per l’analisi dei video, gli array di storage e le soluzioni storage/server, comprese quelle che eseguono analisi di deep-learning.

“Con l’aggiunta di WD Purple Pro, il nostro portfolio di soluzioni per video smart si completa per rispondere a tutte le esigenze dei clienti, dalle schede MicroSD WD Purple dedicate alle videocamere agli hard drive WD Purple per NVR tradizionali e per la nuova generazione di architetture video smart, dove l’intelligenza risiede già nel back-end – a partire dai server che eseguono l’analisi dei video e il deep learning,” ha dichiarato Brian Mallari, director of marketing per Smart Video di Western Digital. “WD Purple Pro è la soluzione ideale per consentire ai produttori di nuovi dispositivi e ai system integrator di far evolvere i loro sistemi rendendoli adatti ai carichi di lavoro generati dal crescente ricorso all’AI”.

I vantaggi dell’unità WD Purple Pro includono:

Una migliorata tecnologia AllFrame™ AI che consente di registrare simultaneamente i flussi video da un massimo di 64 videocamere HD**, gestendo contemporaneamente fino a 32 flussi aggiuntivi per le funzioni di Intelligenza Artificiale, sia che le videocamere siano collegate direttamente a registratori avanzati oppure a server basati su cloud;

Prestazioni e capacità di carico di lavoro elevate, che supportano fino a 550 TB all’anno, rispondono a richieste aggiuntive di funzionalità AI, tra cui il pattern matching e il riconoscimento di oggetti ed eventi, mentre scrivono una moltitudine di flussi video;

Le soluzioni ad alta affidabilità e capacità aiutano a conservare e alimentare migliaia di ore di video di prova per consentire un efficace processo di deep learning e lo sviluppo di algoritmi di AI. Le capacità vanno da 8TB a 18TB* con una garanzia limitata di cinque anni.

Elevata durabilità per lavorare senza problemi in server di analisi dei video su larga scala, ad alta densità e in cloud. Offre un monitoraggio continuo dello stato di salute dell’HDD nei sistemi compatibili con il software Western Digital® Device Analytics™.

“Le nuove soluzioni ad alta capacità WD Purple Pro, compatibili con l’AI di Western Digital offrono le prestazioni necessarie per affrontare carichi di lavoro pesanti nella gestione dei dati e forniscono l’affidabilità di cui i nostri clienti hanno bisogno per archiviare i loro dati critici”, ha dichiarato Dave Nieweg, community program manager di Milestone Systems. “Sia che si tratti di fornire un accesso più sicuro a un edificio o a una scuola, di monitorare i pazienti o di acquisire e analizzare i dati dei parcheggi e dei trasporti nelle smart city per obiettivi di sicurezza e di efficienza, è importante offrire agli utenti una soluzione di archiviazione affidabile dalle videocamere agli endpoint fino al cloud.”

La famiglia completa di soluzioni WD Purple di Western Digital nell’ambito della videosorveglianza smart comprende schede microSD da 1TB per videocamere e dispositivi periferici, HDD da 1TB-8TB per NVR, cui si aggiungono le unità WD Purple Pro da 8TB a 18TB per supportare carichi di lavoro generati dall’utilizzo dell’AI, compresi i server aziendali backend. Le soluzioni WD Purple e WD Purple Pro sono disponibili da questo mese presso i rivenditori Western Digital.