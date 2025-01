Wintercircus modernizza gli ambienti con la tecnologia AV di Sony

L’innovazione incontra la storia nel nuovo progetto che riguarda il Wintercircus, un edificio storico situato a Gent, in Belgio, fondato all’inizio del 1900 e che originariamente fungeva da circo e poi da officina automobilistica. Ora questo luogo iconico è stato riadattato dopo anni di inattività e ha subìto una ristrutturazione completa per diventare un centro vibrante per l’imprenditorialità, la tecnologia e la cultura.

Le esigenze del Wintercircus

Dopo la ristrutturazione, Wintercircus ha dovuto affrontare una sfida importante: integrare le moderne tecnologie AV in un edificio storico senza comprometterne l’autenticità. Tra i requisiti principali c’erano la flessibilità e la sostenibilità delle soluzioni AV, adatte sia a riunioni di lavoro che a eventi culturali. Inoltre, le tecnologie dovevano essere intuitive, consentendo a ogni utente di personalizzare facilmente schermi, proiettori, sistemi audio e illuminazione in base alle proprie preferenze.

Insieme all’installatore AV Sovilux, Sony ha fornito la soluzione perfetta per questa sfida con i suoi display professionali BRAVIA 4K e lo strumento di gestione dello spazio di lavoro TEOS Manage. Grazie all’implementazione di questo sistema di gestione avanzato accanto a un totale di 40 display BRAVIA BZ30L e BZ50L, è stato possibile controllare centralmente tutte le apparecchiature AV del Wintercircus. Dal TEOS Meeting Display per le sale riunioni al TEOS Signage per i contenuti dinamici nell’auditorium e nello spazio espositivo, ogni componente del sistema è stato progettato per una collaborazione perfetta e una facile gestione da un’unica piattaforma. Per gli imponenti atri, Sony ha installato i proiettori laser VPL-FHZ85 e VPL-PHZ61, che offrono prestazioni di immagine superiori in un ambiente AV integrato.

Presentazioni flessibili con il display TEOS Meeting

Poiché diverse aziende hanno la possibilità di utilizzare gli uffici e gli spazi per le riunioni del Wintercircus, gli schermi devono essere facilmente adattabili a ogni riunione.

TEOS Meeting Display garantisce l’interconnessione di tutti gli schermi delle sale riunioni, consentendo alle presentazioni di svolgersi in modo fluido e professionale. Grazie alla connettività wireless, gli utenti possono iniziare le loro presentazioni in modo rapido e semplice, senza problemi tecnici.

Visualizzazione dinamica dei contenuti con TEOS Signage

Per una visualizzazione flessibile e dinamica dei contenuti nell’accattivante atrio e nello spazio espositivo del Wintercircus, è stato implementato TEOS Signage, che consente di gestire e regolare in modo centralizzato le informazioni digitali, come annunci o presentazioni visive, in base alle esigenze del momento. In questo modo, la comunicazione visiva sui display BRAVIA BZ30L e BZ50L di Sony può essere perfettamente allineata allo spazio specifico e all’obiettivo della presentazione o dell’evento.

Sony garantisce al Wintercircus un futuro audiovisivo sostenibile

Tutto questo è gestito centralmente attraverso TEOS Manage, il sistema di gestione centrale che collega e controlla tutte le apparecchiature audiovisive.

“Lavorare con Sovilux in un luogo così prolifico e speciale come il Wintercircus è stato un progetto entusiasmante per noi, ed era importante lavorare sodo per mantenere la bellezza dell’edificio, ma aggiornare i suoi sistemi AV per supportare il polo tecnologico che voleva diventare. Siamo lieti che le soluzioni che abbiamo fornito stiano supportando le numerose aziende e gli utenti all’interno dello spazio di lavoro e che Wintercircus possa essere confortato dal fatto che le sue soluzioni sono versatili e a prova di futuro per le esigenze dinamiche di oggi e di domani“, commenta Jelmer Landuyt, Account Manager di Sony Europe.

“Per questo progetto abbiamo scelto deliberatamente Sony, un partner che è stato perfettamente allineato con la nostra visione fin dal primo giorno. Sony combina un design elegante con l’alta qualità e si impegna a utilizzare materiali sostenibili con una forte attenzione all’impatto ambientale. Questi valori condivisi rendono la nostra collaborazione naturale e di successo”, dichiara Alexis Verbeke, SOVILUX.