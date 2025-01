Continua a crescere l’AV Alliance Partner Network di Sony

La rete di partner tecnologici e AV Alliance di Sony continua ad espandersi e a registrare una rapida adozione con l’aggiunta di 23 nuovi membri e leader di settore. Questa continua crescita si aggiunge a un portafoglio già esistente di oltre 60 organizzazioni provenienti da tutta Europa e da altre parti del mondo. L’AV Alliance Partner Network di Sony si avvale di alleanze strategiche in tutto il settore, offrendo soluzioni software e hardware compatibili che garantiscono un valore aggiunto, compatibilità e libertà creativa alla linea di display professionali BRAVIA.

L’importanza delle partnership

Dal 2022, Sony ha stretto solide alleanze con organizzazioni leader nei settori del Content Management, del Remote Management e delle Unified Communications per soddisfare la domanda di soluzioni intuitive in grado di potenziare l’offerta di display e di garantire un’integrazione semplificata con costi operativi ridotti. Per il 2024, nuove partnership con organizzazioni quali SalesTV, PADS4, Grassfish e Zebrix supportano i settori retail, corporate, education e healthcare per semplificare la condivisione dei contenuti, ridurre gli interventi manuali ed elevare le esperienze di signage, consentendo a Sony di fornire una soluzione completa chiavi in mano ai clienti.

La tecnologia System-on-Chip (SoC) di Sony consente ai partner di integrare in modo semplice e rapido il proprio software per eseguire qualsiasi applicazione di digital signage su una gamma di display BRAVIA 4K Professional, eliminando la necessità di acquistare un dispositivo esterno aggiuntivo. In linea con la missione di Sony di accelerare le proprie iniziative di sostenibilità, il SoC integrato offre funzionalità di gestione dei dispositivi come la riduzione della luminosità, il consumo energetico e il monitoraggio remoto che possono essere regolati in remoto da un partner CMS, in combinazione con l’iniziativa Making it, Moving it, Using it di Sony per i suoi display professionali BRAVIA.

Sony a ISE 2025

Sony continuerà lo slancio acquisito negli ultimi tre anni con l’ampliamento dell’alleanza con i partner della tecnologia AV. Il suo crescente ecosistema di partner sarà esposto nello stand di Sony all’ISE 2025, dal 4 al 7 febbraio 2025. e dimostrerà le capacità migliorate delle sue soluzioni in mostra, tra cui i display professionali BRAVIA, i Crystal LED di Sony, nonché i display di proiezione avanzati e il nuovo software per gli ambienti di apprendimento ibridi.

I nuovi partner di Sony nel 2024 includono:

Software di gestione dei contenuti (CMS) Partner : Xibo, OnSign, Pickcel, 99Sensors, SalesTV, Octopus Signage, Grassfish, Zebrix, ScreenManager, Tripleplay, PADS4, VITEC, Wallin, 22Miles, Korbyt, Poppulo, Trison, Visual Art, WizAI, Userful, Dise

Partner del software di gestione remota (RMS): TeamViewer, AVI-SPL Symphony

Dichiarazioni

“La nostra rete di partner in continua espansione è una chiara dimostrazione del nostro impegno a favorire la collaborazione, stimolare l’innovazione e offrire un valore aggiunto ai nostri clienti. Grazie a queste alleanze con organizzazioni di settore, siamo strategicamente posizionati per rafforzare la nostra presenza nel mercato AV professionale, mantenendo al contempo una proposta di prodotti e soluzioni sempre all’avanguardia. Sony è fortemente orientata ad ampliare la propria presenza nel settore del digital signage, come evidenziato dal crescente numero di partner in questo ambito, che continuerà a rappresentare una priorità fondamentale per il nostro futuro. Con un ecosistema di partnership solido e in continua crescita, siamo pronti a rispondere alle esigenze in rapida evoluzione del mercato“, commenta Thorsten Prsybyl, European Retail Sales Manager, Sony Professional Displays and Solutions.

Rik Willemse, Head of Professional Displays & Solutions Europe, dichiara: “La nostra rete di partner svolge un ruolo cruciale non solo nel fornire soluzioni di alta qualità a un pubblico più ampio, ma anche nel nostro impegno a promuovere un settore AV più sostenibile. Per noi è fondamentale che i nostri partner siano in linea con i nostri obiettivi di promozione di iniziative ambientali e sociali, poiché Sony intensifica i suoi sforzi in questo settore, a partire dai materiali che selezioniamo durante lo sviluppo dei prodotti fino alla consegna e all’imballaggio. Riteniamo che una collaborazione coesa con le organizzazioni del settore AV sia fondamentale per incoraggiare l’adozione diffusa e la priorità degli sforzi di sostenibilità. Insieme, uniremo le nostre risorse, conoscenze e competenze per elevare l’importanza della responsabilità ambientale in tutto il settore“.