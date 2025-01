Da Wildix innovazioni AI-Based per le UC&C

Il settore delle comunicazioni aziendali si sta evolvendo e si muove verso un’unica direzione: l’Intelligenza Artificiale. Le innovazioni AI-based stanno conquistando l’interesse delle aziende, per le loro capacità di supporto agli operatori umani e per il valore aggiunto che apportano all’assistenza clienti. Tra i leader operanti nel settore delle Unified Communications and Collaboration (UC&C) troviamo Wildix che, in occasione del suo annuale UC&C Summit, ha riunito migliaia di partner e leader del settore in tutto il mondo per presentare le ultime novità del mercato, la più rilevante WMS 7, piattaforma AI-based per le UC&C ideata per affrontare la frammentazione dei sistemi e le crescenti minacce alla sicurezza.

Inoltre, Wilix ha presentato altre due piattaforme dotate di Intelligenza Artificiale, x-bees e x-hoppers, così introdotte da Dimistri Osler, Founder e CTO i Wildix: “Negli ultimi anni abbiamo rilasciato nuovi ed entusiasmanti prodotti che consentono ai nostri partner di entrare in nuovi mercati. Tra questi, x-bees, la nostra piattaforma di comunicazione AI all’avanguardia per aziende integrata a Salesforce, e x-hoppers, la nostra rivoluzionaria piattaforma AI progettata appositamente per il retail”.

Le soluzioni UC&C AI-based annunciate da Wildix

In sintesi questi sono gli annunci relativi alle soluzioni di comunicazione annunciati da Wildix nel corso del Summit:

WMS 7 : Integrata con AI, la piattaforma UC&C più avanzata di Wildix è dotata di trascrizione in tempo reale, strumenti di riassunto intelligenti e un motore di chat potenziato, che gestisce la frammentazione dei sistemi e le crescenti minacce alla sicurezza per offrire una comunicazione continua ed efficienza operativa.

: Integrata con AI, la piattaforma UC&C più avanzata di Wildix è dotata di trascrizione in tempo reale, strumenti di riassunto intelligenti e un motore di chat potenziato, che gestisce la frammentazione dei sistemi e le crescenti minacce alla sicurezza per offrire una comunicazione continua ed efficienza operativa. x-bees – Migliorare la Sales Intelligence: Dotato di analisi del sentiment in tempo reale, assistenza alle chiamate e reportistica dettagliata, x-bees trasforma il processo di vendita snellendo i cicli e migliorando il processo decisionale. Grazie alla perfetta integrazione con Salesforce, x-bees consente ai partner e ai loro clienti di implementare soluzioni su misura per soddisfare esigenze specifiche. Essendo in grado di semplificare i flussi di lavoro e di gestire transazioni di alto livello, x-bees ha incrementato i ricavi ricorrenti del 30%.

– Dotato di analisi del sentiment in tempo reale, assistenza alle chiamate e reportistica dettagliata, x-bees trasforma il processo di vendita snellendo i cicli e migliorando il processo decisionale. Grazie alla perfetta integrazione con Salesforce, x-bees consente ai partner e ai loro clienti di implementare soluzioni su misura per soddisfare esigenze specifiche. Essendo in grado di semplificare i flussi di lavoro e di gestire transazioni di alto livello, x-bees ha incrementato i ricavi ricorrenti del 30%. x-hopper – Rivoluzionare le operazioni di retail : Gli aggiornamenti di x-hoppers includono il rilevamento dei furti, la gestione delle linee e gli avvisi di sicurezza guidati dall’intelligenza artificiale.

: Gli aggiornamenti di x-hoppers includono il rilevamento dei furti, la gestione delle linee e gli avvisi di sicurezza guidati dall’intelligenza artificiale. Dispositivi DECT W-AIR: Wildix ha introdotto modelli DECT specializzati, pensati per soddisfare le esigenze di verticali UC&C in crescita come la sanità e l’industria manifatturiera.

La formazione per i partner

Il “credo” di Wildix è: “Quando lavoriamo insieme, tu vinci”. L’azienda si impegna ad affiancare i partner a raggiungere i propri obiettivi riconoscendo il loro valore e lo fa con il lancio del Sales Elevate Lab, un programma di formazione che intende elevare la padronanza dei partner dell’intero ciclo di vendita.

“Il Sales Elevate Lab comprende due programmi chiave”, spiega Alberto Benigno, Chief Sales Officer di Wildix e creatore del Sales Elevate Lab. “Il primo è il Sales Elevate Academy, un evento completo di due giorni con metodi comprovati e utilizzati da Harvard e Gartner, tra le migliori metodologie di vendita e formazione al mondo. E poi il nostro secondo e più esclusivo programma di vendita, il Mastery Lab, un programma trasformativo della durata di 12 mesi che si basa sulle fondamenta della nostra Sales Academy e che cambierà completamente il modo in cui i partner selezionati affronteranno le loro attività dal punto di vista delle vendite”.

Inoltre Wildix presenta il nuovo team di Sales Engineering, fondato per fornire una guida tecnica esperta per gestire opportunità complesse. Questi obiettivi sono supportati da strumenti potenziati della Salesforce Partner Community che semplificano i flussi di lavoro e forniscono informazioni utili per il flusso di lavoro.