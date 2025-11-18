Dentro il Centro di Eccellenza IBM watsonx: il diario di un partner

Nel cuore del Centro di Eccellenza IBM watsonx di TD SYNNEX prende forma un percorso che unisce tecnologia, collaborazione e visione. Questo diario racconta la trasformazione di un semplice prototipo in una soluzione AI enterprise, nata dall’incontro tra un partner curioso e un ecosistema capace di guidare l’innovazione. Attraverso fasi di co-progettazione, sperimentazione e scelte strategiche, il progetto evolve in un assistente intelligente destinato a rivoluzionare l’esperienza dei clienti. Una storia di metodo e creatività, in cui l’AI diventa strumento concreto di valore.

Giorno 1 – L’inizio di una collaborazione

Tutto è cominciato in modo quasi casuale, con una chiamata di inizio estate.

Un partner System Integrator con una cinquantina di professionisti divisi in quattro linee di business – Analytics, IT & Infrastructure, HR Tech e Software Development – si era avvicinato a IBM dopo un periodo di lavoro prevalentemente su ambienti Microsoft e AWS.

Il suo interesse per la piattaforma IBM watsonx era emerso durante le attività di recruitment tecnico promosse dal team TD SYNNEX.

All’altro capo del filo, un progetto ancora embrionale: una soluzione di assistant intelligente per un noto brand del settore moda, capace di rispondere in linguaggio naturale e proporre prodotti pertinenti.

Un prototipo c’era già, sviluppato autonomamente grazie agli ambienti demo della Tech Zone IBM. Ma per evolvere quell’idea in una soluzione solida, scalabile e “mostrabile”, serviva un punto d’appoggio. È qui che entra in scena il Centro di Eccellenza IBM watsonx di TD SYNNEX.

Giorno 2 – L’ingresso nel Centro di Eccellenza

Quando il partner accede agli ambienti di TD SYNNEX, il progetto cambia passo.

Nel CoE trova non solo risorse tecniche, ma soprattutto un metodo: un approccio collaborativo che trasforma la fase sperimentale in un vero percorso di co-progettazione.

L’obiettivo è chiaro: realizzare demo “perpetue”, ambienti sempre attivi e personalizzabili, da utilizzare per accelerare la fase di Proof of Concept e mostrare ai clienti finali il potenziale di watsonx in azione.

Non più un semplice esperimento tecnico, ma un vero strumento commerciale, un acceleratore per nuove opportunità.

Giorno 3 – Anatomia di una soluzione AI

Da quel punto in avanti, il progetto evolve in modo significativo. La nuova applicazione diventa una piattaforma interattiva per showroom e clienti, capace di comprendere richieste in linguaggio naturale, rispondere in più lingue e restituire risultati visivi e sonori.

Il cuore è watsonx.ai, con un modello Mistral integrato in un’architettura basata su tre componenti principali: Pipeline, connessa al database del cliente; Vector DB, per la gestione semantica delle query e RAG (Retrieval Augmented Generation), che coordina l’interazione tra input dell’utente e risposte del sistema.

Attraverso un framework RAG le richieste vengono elaborate in tempo reale: l’AI interpreta il linguaggio dell’utente, interroga i database, recupera informazioni e immagini, e infine restituisce una risposta parlata e scritta.

Dietro la semplicità dell’esperienza utente, una complessa sinfonia di container, API e inferenze orchestrate con precisione. Un lavoro di ingegneria che unisce creatività, linguistica computazionale e architettura cloud.

Giorno 4 – Scenari, scelte e sostenibilità

Ogni progetto AI porta con sé una domanda cruciale: quanto costa mantenerlo? Insieme al partner, TD SYNNEX ha definito due scenari di offerta distinti per rispondere a esigenze diverse di performance e budget.

Scenario completo: watsonx.ai + watsonx.data per il VectorDB (Milvus), con deployment su IBM Cloud (Code Engine e Cloud Object Storage). Scenario base: watsonx.ai + IBM Cloud (Code Engine + Object Storage), con VectorDB alternativi.

Due opzioni, una visione comune: trasparenza, flessibilità, scalabilità. L’obiettivo non è imporre una soluzione, ma accompagnare il partner nella scelta più adatta al suo cliente finale.

Giorno 5 – Co-progettazione e confronto

Le settimane successive sono un susseguirsi di incontri, test e sessioni congiunte.

Gli architetti del partner collaborano con il team IBM di TD SYNNEX e con gli specialisti di IBM, in un flusso continuo di analisi e ottimizzazione.

Il Centro di Eccellenza di TD SYNNEX diventa un vero punto d’incontro: non solo un supporto tecnico, ma una cabina di regia condivisa in cui ogni decisione viene presa in modo collaborativo.

Dalle metriche di consumo ai dimensionamenti dei container, tutto è stato studiato nel dettaglio per garantire stabilità, efficienza e prestazioni.

È in questa fase che il progetto prende davvero vita.

Giorno 6 – Il debutto del cliente finale

Con la fine di dicembre, il progetto è pronto per la sua prima dimostrazione pubblica.

Negli showroom del cliente l’assistente AI integrato nella piattaforma consente ai clienti di cercare pellami e materiali con descrizioni vocali e visive, traducendo in esperienza ciò che fino a pochi mesi prima era solo un’idea.

È un caso esemplare di come l’intelligenza artificiale generativa possa diventare alleata della creatività, trasformando il modo in cui le aziende del Made in Italy presentano i propri prodotti al mondo.

Il tutto, partendo da un prototipo artigianale e arrivando a una soluzione enterprise, scalabile e pronta per essere replicata su altri clienti.

Giorno 7 – Guardando avanti

Ma la storia non si ferma qui. Il partner, forte di questa esperienza, sta già valutando nuove integrazioni: autenticazione utenti con IBM Verify, evoluzione del VectorDB verso strumenti integrati con IBM Cloud e watsonx (come Elasticsearch) e utilizzo di orchestratori per automatizzare pipeline e processi serverless.

Ogni passaggio nasce da un principio condiviso: creare soluzioni sostenibili, modulari e in continua evoluzione.

Epilogo – Il valore del percorso

Questo progetto non è solo un caso di successo tecnologico. È la dimostrazione concreta di come un partner, sostenuto da un ecosistema come quello del Centro di Eccellenza IBM watsonx di TD SYNNEX, possa trasformare una buona idea in una piattaforma AI di valore reale.

Nel CoE non si parla solo di strumenti o modelli di linguaggio. Si parla di collaborazione, di metodo, di persone che mettono in connessione la propria competenza per rendere l’innovazione accessibile, concreta e replicabile.

Perché, in fondo, la tecnologia è solo l’inizio. Il vero progresso nasce quando qualcuno decide di condividerla.

