Elmec Informatica: le ultime novità dal palco del Workplace Summit

Ottimizzare la postazione di lavoro non significa solo permettere alle aziende di scegliere i migliori dispositivi sul mercato, ma anche creare un ecosistema integrato di tecnologie, servizi e competenze in continua evoluzione, per dotare il personale di strumenti performanti e ottimizzati sulle loro esigenze. È questo il fulcro dei servizi di Device-as-a-Service presentati da Elmec Informatica, Managed Services Provider di servizi e soluzioni IT per le aziende, in occasione del primo Workplace Summit, che si è svolto presso il Campus Tecnologico di Brunello e che ha visto protagonisti clienti, partner e professionisti IT.

Nel corso della giornata, l’azienda ha illustrato attraverso tech experience coinvolgenti e interattive, workshop e tavole rotonde, la propria concezione di workplace, per un ambiente di lavoro sempre più flessibile, efficiente e sicuro, capace di rispondere alla trasformazione dei modelli lavorativi delle imprese.

Il modello Device as a Service (DaaS) di Elmec Informatica, che negli anni si è dimostrato vincente grazie alla gestione dell’intero ciclo di vita dei dispositivi, ora si arricchisce di nuovi servizi evoluti.

Al via il Demo Lab: un’interazione diretta con le tecnologie che Elmec Informatica propone

La prima grande novità si chiama Demo Lab, un ambiente tecnico ed esperienziale, all’interno del Campus di Elmec Informatica che sarà attivo in modo permanente.

Lo showroom di Demo Lab include postazioni di lavoro dotate di laptop professionali con soluzioni di produttività assistita basata sull’IA e accessori certificati come webcam, monitor, cuffie, tastiere, docking station. L’allestimento è stato progettato per dare agli utenti la possibilità di interagire direttamente coi dispositivi per valutarne l’ergonomia, le performance, l’integrazione coi sistemi e la qualità nell’ottimizzazione dei flussi di lavoro, per creare scenari operativi reali basati sulle esigenze specifiche del proprio business, tutto supportato dagli esperti di Elmec Informatica.

Demo Lab rappresenta la concreta realizzazione della visione di Elmec di un workplace dove tecnologia, servizi e competenze si integrano per offrire un’esperienza senza interruzioni, ovunque nel mondo.

Il DaaS: un unico interlocutore per tutto il ciclo di vita della postazione di lavoro

Il Demo Lab consente, inoltre, di sperimentare il valore aggiunto garantito dal DaaS di Elmec Informatica: la possibilità di affidarsi a un unico interlocutore per l’intero ciclo di vita dei dispositivi che siano portatili, tablet o smartphone, dalla selezione e configurazione iniziale, fino alla gestione operativa quotidiana e alla dismissione consapevole al termine del loro utilizzo.

Questo approccio permette di semplificare notevolmente i processi operativi, garantendo il supporto specialistico dei tecnici Elmec. Inoltre, accresce la proposta DaaS, anche la possibilità di gestire l’aspetto finanziario direttamente con Elmec Informatica, grazie alla sua capacità di operare autonomamente come partner finanziario per i propri clienti.

Elmec Informatica mette l’intelligenza artificiale al servizio dell’utente, per un’assistenza IA ottimizzata

Durante il Workplace Summit, Elmec Informatica ha presentato un nuovo servizio per il supporto degli utenti che si fonda sull’utilizzo di chatbot IA integrati nei canali di supporto tradizionali. Questo servizio consente di ricevere risposte immediate, riducendo drasticamente i tempi di attesa e migliorando la user experience. Nel contesto B2B, risulta fondamentale trovare il giusto equilibrio tra l’utilizzo dell’AI per l’automazione delle attività a basso valore e il coinvolgimento fluido dei tecnici umani per gestire i casi più complessi. Questo approccio migliora non solo la velocità e l’efficienza del supporto, ma anche la qualità delle soluzioni fornite, garantendo risposte più complete e personalizzate fin dal primo contatto.

Inoltre, la piattaforma MyElmec con il supporto dell’AI diventa sempre più interattiva e orientata a diverse figure aziendali, quali IT, HR, finance e amministrazione consentendo aspetti di interazione self-service cruciali, come ad esempio gli ordini semplificati di nuove postazioni di lavoro. In contesti complessi e distribuiti, quali il retail, la disponibilità di soluzioni tecnologiche affidabili e costantemente aggiornate rappresenta un fattore abilitante per garantire continuità operativa, qualità del servizio al cliente e supporto ai team di vendita nelle attività quotidiane.

Cyber security e Workplace, connubio vincente

In un contesto in continua evoluzione, dove le minacce informatiche si fanno sempre più sofisticate anche grazie all’intelligenza artificiale, ogni azienda è chiamata a ripensare la propria strategia di resilienza. Al centro devono esserci il capitale umano e la proprietà intellettuale, da tutelare con un approccio dinamico alla sicurezza. È qui che entra in gioco il modello di Adaptive Defence: una strategia che parte dalla consapevolezza degli utenti e arriva alla protezione avanzata dei dispositivi in mobilità, passando per il monitoraggio continuo dei comportamenti, la centralizzazione dei dati e l’adozione di logiche zero-trust. Non basta più reagire: serve anticipare, costruendo scenari realistici e risposte pronte, riducendo i rischi con investimenti mirati e coerenti con le esigenze di business. Solo così è possibile affrontare con lucidità l’ennesima trasformazione digitale.

Elmec Informatica: il workplace come leva di retention e produttività

La possibilità di ottimizzare e personalizzare la postazione di lavoro si conferma essere anche una leva strategica per attrarre i giovani talenti e il miglioramento della produttività aziendale. Mettere a disposizione strumenti tecnologici adeguati e personalizzati, in grado di rispondere alle specifiche esigenze operative delle diverse figure professionali, consente infatti di aumentare la soddisfazione delle persone e migliorare l’efficienza dei processi.

Prossimi appuntamenti: Elmec Security Summit

Dopo l’Innovation Summit (tenutosi lo scorso maggio) e il Workplace Summit, Elmec Informatica prosegue il suo ciclo di eventi dedicati alle tecnologie e alle soluzioni innovative per le aziende. Il prossimo appuntamento in agenda è il Security Summit, in programma per mercoledì 1° ottobre, che si focalizzerà sul mondo della sicurezza informatica.

Dichiarazioni

“Innovazione, valore, efficienza e sicurezza sono oggi i pilastri imprescindibili per costruire ambienti di lavoro all’altezza delle nuove esigenze richieste da persone e organizzazioni“, dichiara Giuseppe Caldone, Responsabile IT Operations di Elmec Informatica. “La nostra visione si concentra sul valore tangibile generato dalle tecnologie: una postazione di lavoro efficiente diventa fattore di competitività per le imprese, ottimizzando risorse e investimenti. Attraverso l’integrazione di automazione e intelligenza operativa, le nostre soluzioni semplificano i processi IT, garantendo continuità operativa e migliorando concretamente la qualità del lavoro e il benessere di chi le utilizza. La postazione di lavoro perfetta forse non esiste, ma noi puntiamo a offrire il modo perfetto di supportare chi lavora“.