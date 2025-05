ESET amplia il supporto agli MSP con Kaseya VSA X

ESET, specialista globale nel mercato della cybersecurity, ha annunciato una nuova importante integrazione delle proprie soluzioni di protezione, questa volta con il software di remote monitoring and management (RMM) Kaseya VSA X.

ESET collabora da anni con gli MSP, sviluppando programmi di successo come l’ESET MSP Program, che offre flessibilità di abbonamento (pagamento solo per quanto effettivamente utilizzato, senza tariffe fisse né impegni a lungo termine), co-management (gestione autonoma delle licenze e degli abbonamenti) e prezzi a volume basati su livelli (più licenze vendute, migliore il prezzo unitario), tra gli altri vantaggi.

Questa esperienza ha permesso al vendor di comprendere a fondo le esigenze dei propri partner e dei loro clienti. Tra queste rientra il bisogno di rendere più efficienti i carichi di lavoro, ridurre le operazioni ripetitive (“swivel chair operations”) e semplificare l’utilizzo di più prodotti, senza compromettere la sicurezza.

Risultati di questo tipo sono raggiungibili solo attraverso integrazioni, che ESET identifica come una delle tendenze chiave del momento. In qualità di vendor di cybersecurity orientato al canale e ai partner, ESET assicura sviluppo e supporto per le principali integrazioni con strumenti RMM e PSA, ora arricchite dall’integrazione delle proprie soluzioni nella piattaforma Kaseya VSA X, uno dei principali prodotti RMM.

Grazie a questa nuova integrazione, gli utenti di Kaseya VSA X potranno gestire anche organizzazioni che utilizzano soluzioni di protezione per gli endpoint di ESET. In pratica, consente agli MSP di distribuire e gestire i prodotti ESET Endpoint direttamente dall’interfaccia di Kaseya VSA X, senza dover accedere a una console separata.

Con il supporto per ulteriori workflow, gli MSP possono impostare azioni automatiche per scenari comuni. Ad esempio, sarà possibile configurare un workflow per distribuire automaticamente ESET su una nuova macchina appena configurata oppure ricevere una notifica in caso di rilevamento di una minaccia su un endpoint.

Altre funzionalità chiave includono:

Distribuzione “One Click” o automatizzata delle soluzioni ESET Endpoint

Monitoraggio dello stato di salute degli endpoint (prodotto, versione, stato della protezione)

Attività on-demand come scansioni e attivazioni

“Negli anni, abbiamo costruito una solida collaborazione con gli MSP, diventando un punto di riferimento per migliaia di partner a livello globale,” ha dichiarato Rob Jones, Global Channel Business Developer di ESET. “Con la nuova integrazione nella piattaforma Kaseya VSA X, offriamo agli amministratori MSP strumenti che semplificano i workflow, facilitano il monitoraggio e consentono significativi risparmi di tempo. Questa integrazione risponde direttamente alle esigenze degli MSP, rendendo le loro attività più efficienti”.

La versione 1.0 supporterà gli endpoint Windows su cui sono installati ESET Endpoint Antivirus, Endpoint Security o Server Security.

ESET proseguirà il proprio percorso di integrazione, con ulteriori novità che verranno comunicate nei prossimi mesi. Per ulteriori dettagli sulle integrazioni attualmente disponibili, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale di ESET, che fornisce informazioni aggiornate sui partner tecnologici e sulle soluzioni integrate.