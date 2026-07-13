Samsung: nuovi strumenti educativi per i display interattivi

Samsung Electronics ha lanciato nuove soluzioni educative per la propria gamma di Samsung Interactive Display basata su Android, rendendo i display condivisi in classe più semplici da personalizzare e gestire. Le nuove soluzioni riflettono l’attenzione di Samsung verso strumenti pratici per docenti e team IT scolastici.

“Le classi digitali dipendono dal giusto equilibrio tra hardware avanzato, software intelligente ed esperienze d’uso intuitive”, ha dichiarato Hyoung Jae Kim, Executive Vice President della divisione Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics. “Combinando intelligenza artificiale e connettività integrata, le soluzioni di display interattivi Samsung sono progettate per supportare un ambiente di apprendimento più flessibile e connesso, in cui docenti e studenti possano esprimersi al meglio.”

Samsung AMS: personalizzare l’esperienza dei display condivisi

Nelle scuole in cui più docenti utilizzano lo stesso display in aula nel corso della giornata, l’accesso e la privacy possono rappresentare sfide quotidiane. Samsung Account Management Solution (AMS), preinstallata sui modelli compatibili della gamma Samsung Interactive Display basata su Android, consente a ciascun docente di accedere al proprio account tramite un codice QR o un badge identificativo abilitato NFC.1 Questa esperienza di accesso semplificata aiuta le scuole a supportare l’utilizzo di dispositivi condivisi senza dover fare affidamento su profili locali legati a un singolo display.

Con Home Personalization, Samsung AMS supporta profili connessi al cloud, consentendo ai docenti di accedere a layout, segnalibri, collegamenti alle app, file e impostazioni preferite quando effettuano l’accesso a display compatibili in aule diverse. In questo modo, qualsiasi display condiviso si trasforma in uno spazio di lavoro didattico personalizzato, offrendo ai docenti un’esperienza coerente da un’aula all’altra.

Per una maggiore sicurezza, i docenti possono attivare istantaneamente il blocco schermo quando hanno la necessità di lasciare l’aula per brevi periodi.

Man mano che le scuole introducono un numero crescente di display connessi, i team IT necessitano di modalità semplificate per gestire utenti, dispositivi e autorizzazioni in classe. Samsung Education Portal offre ai responsabili IT un punto centrale da cui registrare i docenti e associare i dispositivi. Per quanto riguarda la gestione degli utenti, l’associazione NFC collega i badge NFC agli account dei docenti, consentendo al personale di accedere ai display condivisi con i badge assegnati. I team IT possono inoltre abilitare Samsung AMS su display selezionati e gestire l’accesso agli account quando necessario, assicurando che le aule siano sempre pronte per il docente successivo.

Samsung Education Portal include anche Tags, una funzionalità che consente ai team IT di raggruppare i display per scuola, edificio o aula. Gli stessi tag possono supportare gli avvisi di emergenza, permettendo alle scuole di inviare comunicazioni preconfigurate a Samsung Interactive Display selezionati attraverso le principali piattaforme di notifica, come InformaCast e Raptor.2

Samsung AI Assistant: supportare una didattica più efficiente e un apprendimento più attivo

Samsung AI Assistant offre strumenti di intelligenza artificiale per le attività più comuni in classe direttamente sui Samsung Interactive Display compatibili basati su Android. L’app supporta la ricerca di contenuti, trascrizioni, riepiloghi e quiz, aiutando i docenti a favorire l’attenzione, la partecipazione e la comprensione degli studenti durante le lezioni.

Con Circle to Search3, i docenti possono cerchiare testi o immagini sullo schermo per trovare informazioni correlate, immagini, video e link web senza uscire dal display. I risultati possono inoltre essere utilizzati in altre app per la didattica, come Samsung Whiteboard, consentendo ai docenti di integrare più facilmente materiali di supporto nella lezione. Live Transcript converte le spiegazioni orali in testo in tempo reale sullo schermo, rendendo le lezioni più facili da seguire per gli studenti con disabilità uditive e per gli studenti multilingue.4

Samsung AI Assistant include inoltre AI Summary e AI Quiz. Utilizzando i contenuti registrati della lezione, AI Quiz genera domande che consentono ai docenti di valutare in tempo reale la comprensione da parte degli studenti. Questo contribuisce a mantenere gli studenti coinvolti fino alla fine della lezione, offrendo al tempo stesso ai docenti una visibilità immediata sull’andamento della classe, ad esempio attraverso il numero complessivo di risposte corrette. Grazie a Single Sign-On per Samsung AI Assistant tramite Samsung AMS, i docenti possono tornare ai materiali delle lezioni precedenti, inclusi i riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale, senza dover effettuare nuovamente l’accesso.

Samsung porta maggiore scelta nella tecnologia dei display

Dopo il lancio di aprile, Samsung AI Assistant è attualmente disponibile, mentre Samsung AMS sarà disponibile a partire da luglio insieme ai relativi aggiornamenti di Samsung Education Portal.5

Il portfolio Samsung di Interactive Display basati su Android offre alle scuole una gamma di opzioni per aule, media room e spazi di apprendimento condivisi, con tre nuovi modelli: WAF-S, WAFX-PS e WAHX-M.6 Questi modelli, insieme alle serie già esistenti WAF e WAFX-P, supportano Samsung AI Assistant e Samsung AMS. La gamma è inoltre certificata EDLA,7 garantendo accesso fluido a servizi come Google Classroom e Google Drive, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza educativa.

WAF-S e WAFX-PS si basano sui modelli precedenti (WAF e WAFX-P) con un aggiornamento del sistema operativo ad Android 16. Il nuovo sistema operativo include miglioramenti in termini di usabilità, accessibilità, sicurezza e privacy. L’aggiornamento offre alle scuole un’esperienza display più avanzata, preservando al tempo stesso la familiarità del prodotto principale.

WAHX-M introduce per la prima volta un’opzione da 98 pollici nel portfolio Samsung Interactive Display, supportando spazi più ampi come aule universitarie e sale conferenze. Disponibile nei formati da 65, 75, 86 e 98 pollici, WAHX-M supporta funzionalità di intelligenza artificiale on-device8, come il comando vocale, AI Calculator e la sintesi vocale, insieme a Samsung AMS e all’app Samsung AI Assistant.

Note

1 La disponibilità della funzione di accesso tramite NFC può variare a seconda del modello.

2 Questa funzionalità richiede l’integrazione con una piattaforma di notifiche compatibile.

3 Questa soluzione si basa sull’API Gemini di Google e integra le nostre funzionalità proprietarie pensate appositamente per i prodotti didattici. Di conseguenza, l’esperienza utente (UX) e l’usabilità potrebbero differire da quelle della funzione “Circle to Search” utilizzata sui dispositivi mobili.

4 Le lingue supportate da Live Transcript possono variare a seconda del modello e della regione.

5 Funzionalità disponibile solo in alcune regioni e su determinati modelli, disponibile in alcuni mercati. La funzionalità potrebbe essere sospesa o interrotta senza preavviso.

6 La disponibilità dei modelli e le date di lancio possono variare a seconda delle regioni.

7 Accordo di licenza per dispositivi aziendali, un programma lanciato da Google alla fine del 2022 per aiutare i fornitori di soluzioni a offrire dispositivi con Google Mobile Services integrati.

8 Le lingue supportate per le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nel dispositivo possono variare a seconda della regione.