EZVIZ: casa più sicura, anche quando sei in vacanza

L’estate è entrata nel vivo e milioni di italiani sono pronti a partire per le vacanze. Con la bella stagione torna però anche una delle preoccupazioni più comuni quando si lascia la propria abitazione: come garantirne la sicurezza e come monitorarla da remoto?

Per affrontare l’estate con maggiore tranquillità, EZVIZ propone un ecosistema completo di soluzioni smart per la sicurezza domestica, progettate per monitorare e proteggere ogni area della casa, sia interna che esterna. Grazie a tecnologie avanzate e a una gestione semplice tramite app, gli utenti possono controllare in tempo reale ciò che accade nella propria abitazione, ovunque si trovino, ricevendo notifiche in tempo reale e mantenendo il pieno controllo direttamente dal proprio smartphone.

Sorveglianza interna: sicurezza hi-tech a portata di mano

EZVIZ H6C G1 3K: TELECAMERA SMART DOMESTICA

sorveglianza intelligente e monitoraggio continuo degli ambienti domestici anche quando non si è presenti nella propria abitazione. La risoluzione 3K garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la visione panoramica motorizzata consente una copertura completa della stanza, riducendo i punti ciechi. Il dispositivo integra il rilevamento automatico delle persone con tracciamento AI, seguendo i movimenti in tempo reale per un monitoraggio preciso. La visione notturna assicura controllo costante anche al buio, mentre la gestione tramite app EZVIZ permette l’accesso immediato a immagini e notifiche direttamente da smartphone, facilitando la sorveglianza della propria abitazione durante le vacanze estive. H6C G1 3K rappresenta una soluzione pensata per garantire sicurezza domestica affidabile, continua e facilmente controllabile da remoto, integrandosi in modo semplice nella gestione quotidiana della casa. EZVIZ H6c G1 3K è una telecamera da interno progettata per offrirecontinuo degli ambienti domestici anche quando non si è presenti nella propria abitazione. Lagarantisce immagini nitide e dettagliate, mentre laconsente una copertura completa della stanza, riducendo i punti ciechi. Il dispositivo integra ilcon, seguendo i movimenti in tempo reale per un monitoraggio preciso. Laassicura controllo costante anche al buio, mentre la gestione tramiteEZVIZ permette l’accesso immediato adirettamente da smartphone, facilitando la sorveglianza della propria abitazione durante le vacanze estive. H6C G1 3K rappresenta una soluzione pensata per garantire, continua e facilmente, integrandosi in modo semplice nella gestione quotidiana della casa.

Protezione esterna: tecnologia avanzata e autonomia solare

Il giardino, il vialetto, l’ingresso: ogni spazio esterno è sempre sotto controllo con le soluzioni all’avanguardia di EZVIZ.

CB8 LITE KIT: TELECAMERA A BATTERIA CON FUNZIONE PAN & TILT E PANNELLO SOLARE

protezione completa senza doversi preoccupare dell’autonomia della batteria. Il CB8 Lite Kit combina la tecnologia Always-On Video con il supporto alla ricarica solare per un monitoraggio efficace e una manutenzione ridotta. La risoluzione 2K+, la visuale panoramica a 360° con funzione pan & tilt e il rilevamento AI di persone e veicoli aiutano i proprietari a monitorare vialetti, giardini e cortili con facilità. Grazie al tracciamento intelligente, alla visione notturna a colori e alla difesa attiva, è in grado di catturare, seguire e scoraggiare qualsiasi tipo di attività sospetta sia di giorno che di notte. CB8 Lite Kit è un’affidabile telecamera da esterno per le famiglie che desiderano unasenza doversi preoccupare dell’. Il CB8 Lite Kit combina lacon il supporto allaper une una. La, lacon funzionee ildi persone e veicoli aiutano i proprietari a monitorare vialetti, giardini e cortili con facilità. Grazie al, allae alla, è in grado diqualsiasi tipo di attività sospetta sia di giorno che di notte.

Accessi smart: sicurezza e controllo anche a distanza

EP8 ULTRA: VIDEOCAMPANELLO SMART

semplice e sicuro l’ingresso di casa. Dotato di doppia fotocamera e intelligenza artificiale integrata, consente di identificare con accuratezza i soggetti in avvicinamento e di monitorare l’area circostante, inviando notifiche dettagliate relative alla consegna e alla rimozione dei pacchi. Con il supporto della funzione Pre-Rolling 24/7, garantisce sorveglianza costante e trasmette immagini sempre nitide grazie a sensori da 6 MP e 2 MP, WDR, correzione della distorsione e visione notturna a colori. Integra schermo interattivo con AI, Wi-Fi 6, batterie da 9.600 mAh, memoria eMMC da 32 GB e compatibilità con Google Assistant e Alexa. EP8 Ultra è il videocampanello smart adatto a chi desidera gestire in modol’ingresso di casa. Dotato di, consente di identificare con accuratezza i soggetti in avvicinamento e di monitorare l’area circostante, inviando notifiche dettagliate relative alla consegna e alla rimozione dei pacchi. Con il supporto della, garantisce sorveglianza costante e trasmette immagini sempre nitide grazie a sensori da. Integra, batterie da, memoriae compatibilità con

EP4: SPIONCINO DIGITALE SENZA FILI

monitorare attentamente i movimenti all’ingresso di casa. Dotato di riconoscimento facciale AI, aiuta a identificare i visitatori abituali e notifica gli avvisi solo quando è necessario, mentre la risoluzione 4K, il WDR e la visuale ultra-grandangolare rendono il controllo dell’ingresso preciso in ogni condizione d’illuminazione. Grazie all’ampio schermo interno a colori, all’audio bidirezionale e all’installazione senza fili, i proprietari possono vedere, parlare e rispondere con maggiore sicurezza, sia quando sono a casa sia da remoto. Inoltre, EP4 integra Privacy Mask personalizzabili che oscurano porzioni specifiche dell’inquadratura, permettendo così all’utente di isolare spazi che non gli appartengono ed evitare di infrangere la privacy altrui. EP4 è lo spioncino smart ideale per le famiglie che desideranoattentamente i movimenti all’. Dotato di, aiuta a identificare i visitatori abituali e notifica gli avvisi solo quando è necessario, mentre la, ile larendono il controllo dell’ingresso preciso in ogni condizione d’illuminazione. Grazie all’, all’e all’, i proprietari possono vedere, parlare e rispondere con maggiore sicurezza, sia quando sono a casa sia da. Inoltre, EP4 integrache oscurano porzioni specifiche dell’inquadratura, permettendo così all’utente di isolare spazi che non gli appartengono ed evitare di infrangere la privacy altrui.

HP5: VIDEOCITOFONO SMART PER LA CASA

gestire l’accesso alla propria abitazione in maniera semplice e sicura. HP5 consente di vedere nitidamente chi si trova di fronte all’ingresso, parlare con i visitatori e aprire la porta da casa o da remoto. Grazie all’ampio touchscreen interno e al controllo tramite app, i proprietari possono gestire gli arrivi quotidiani, le consegne dei pacchi e l’accesso degli ospiti senza dover essere necessariamente presenti. Ideale per case e ville indipendenti, sostituisce i HP5 è un moderno videocitofono smart per le famiglie che desideranoalla propria abitazione in maniera. HP5 consente di vedere nitidamente chi si trova di fronte all’ingresso, parlare con i visitatori e aprire la porta dao da. Grazie all’e al controllo tramite, i proprietari possono gestire gli, lee l’senza dover essere necessariamente presenti. Ideale per case e ville indipendenti, sostituisce i

citofoni tradizionali grazie a una soluzione più intelligente, connessa e pratica.