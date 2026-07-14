TD SYNNEX introduce Vawlt Multicloud Storage in Europa

TD SYNNEX, distributore globale e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT, ha stretto un accordo di distribuzione paneuropeo con Vawlt Technologies, provider di soluzioni di storage multicloud focalizzato sulla sicurezza e sulla sovranità dei dati. Grazie a questa collaborazione, l’intero portafoglio di soluzioni Vawlt sarà reso disponibile ai partner TD SYNNEX in tutta Europa.

L’accordo consentirà a reseller e service provider di ampliare la propria offerta di storage con soluzioni sicure, conformi alle normative e progettate per ridurre i costi, aumentando al contempo flessibilità e libertà di scelta.

“Con la crescente domanda di soluzioni per la gestione sicura e sovrana dei dati, i partner hanno bisogno di modalità flessibili per offrire servizi di storage multicloud in ambienti sempre più diversificati”, ha dichiarato Sam Paris, Vice President Security, Networking and Communications di TD SYNNEX Europe. “L’ingresso di Vawlt nel nostro portafoglio offre ai partner una risposta concreta e innovativa a queste esigenze, creando al tempo stesso nuove opportunità di servizio per i loro clienti.”

Uno dei primi focus dell’accordo sarà Virtual NAS, una soluzione pronta all’uso che consente ai partner di estendere o sostituire le infrastrutture di storage tradizionali, accelerando al contempo l’adozione di ambienti multicloud da parte dei clienti.

Ricardo Mendes, Founder and CEO di Vawlt, ha aggiunto: “Oggi le aziende generano più dati che mai e hanno bisogno di soluzioni che garantiscano sicurezza, accessibilità e conformità normativa. La partnership con TD SYNNEX renderà più semplice per le organizzazioni europee beneficiare dei vantaggi dello storage multicloud, sia che stiano cercando una maggiore protezione dei dati, una migliore compliance o una maggiore agilità operativa.”