FRITZ!OS 8.20 è ora disponibile: rendi la tua rete domestica più smart!

AVM avvia il roll-out del FRITZ! Aggiornamento OS 8.20 con oltre 40 nuove funzioni e miglioramenti per i dispositivi FRITZ!. Il roll-out inizia oggi con un aggiornamento per il FRITZ!Box 7590. L’update offre nuove opzioni di controllo per la smart home – come la lettura dei dati forniti, una protezione di fallback migliorata per la connessione internet e ottimizzazioni pratiche dell’interfaccia utente. Inoltre, l’aggiornamento introduce nuove funzioni per la rete Wi-Fi Mesh e nuove opzioni di consumo energetico. L’integrazione dei repeater nella rete Mesh diventa molto più semplice, mentre il consumo energetico del FRITZ!Box può ora essere gestito in modo ancora più accurato grazie alla funzione Energy Efficient Ethernet. Nei prossimi giorni, l’aggiornamento sarà disponibile anche per altri modelli FRITZ!. FRITZ!OS 8.20 migliora continuamente sicurezza e stabilità di tutti i dispositivi FRITZ!, garantendone una lunga durata. Gli utenti possono installare l’update automaticamente (se è attiva la funzione di aggiornamento automatico) oppure manualmente tramite l’interfaccia utente “fritz.box”.

Monitor Online più chiaro e maggiore efficienza energetica nella rete domestica con FRITZ!OS 8.20

Anche il Monitor Online è stato migliorato. FRITZ! OS 8.20 aggiunge un nuovo intervallo di tempo in modo che gli utenti possano analizzare l’utilizzo della rete in modo più preciso: le categorie “In totale”, “Dispositivi con maggior consumo” e “Dispositivi individuali” possono ora mostrare l’utilizzo dell’ultimo mese. Questo mostra quali dispositivi di rete utilizzano maggiormente Internet. Anche la selezione dei dispositivi di rete per i quali devono essere registrati e visualizzati i dati di utilizzo è stata notevolmente semplificata. Ora il Monitor Online può essere utilizzato per l’intera configurazione, per un funzionamento ancora più intuitivo e una migliore panoramica della rete domestica.

Grazie a Energy Efficient Ethernet, il FRITZ! Box può ora ridurre il consumo di energia in modo ancora più efficace. La funzione può ora essere configurata separatamente per la presa WAN e le singole prese LAN, perfetta per gestire in modo efficiente le interfacce inutilizzate senza sacrificare le prestazioni.

Parental Control ottimizzato

Il nuovo FRITZ!OS 8.20 porta diversi miglioramenti anche all’interfaccia utente del FRITZ!Box. Il Parental Control, molto apprezzato dagli utenti, ora mostra in modo più chiaro i profili di accesso e i relativi dispositivi, tutti su un’unica schermata. I ticket di navigazione sono più facili da trovare grazie a una scheda dedicata, e il loro numero massimo è passato da 10 a 12. Tutto ciò rende ancora più semplice e intuitiva la gestione della connessione in famiglia.

Sempre online con il nuovo FRITZ! Failsafe

Con il FRITZ! Failsafe, la nuova protezione di fallback dei FRITZ!Box, gli utenti rimangono sempre online. Se la connessione in fibra, DSL o via cavo si interrompe o diventa instabile, Failsafe garantisce la continuità sfruttando una connessione alternativa. FRITZ! Failsafe lo fa utilizzando una connessione sostitutiva tramite un dispositivo di fallback collegato a monte del FRITZ!Box come riserva tramite presa WAN, LAN o USB. Questo dispositivo può essere un altro FRITZ!Box, un dongle di rete mobile USB o uno smartphone in modalità tethering USB. Un dispositivo di ripiego particolarmente adatto sarebbe un FRITZ!Box per una rete mobile, ad esempio un FRITZ!Box 6860 5G o 6850 LTE. Questa funzione è ideale per chiunque dipenda da una connessione Internet affidabile, sia in un ufficio domestico che in un negozio,

FRITZ!OS 8.20: maggiore stabilità nel Wi-Fi Mesh e integrazione semplificata dei repeater

In aggiunta, FRITZ!OS 8.20 presenta notevoli miglioramenti al Wi-Fi Mesh: ora è ancora più facile per il Mesh Master accedere ai FRITZ!Repeater – non è più necessario reinserire la password. È inoltre possibile attivare contemporaneamente più repeater per il funzionamento Mesh, senza dover premere il pulsante di connessione sul FRITZ!Box. Molte altre ottimizzazioni Mesh migliorano anche le prestazioni e la stabilità di tutte le connessioni Wi-Fi.

La nuova condivisione degli upload semplifica la condivisione dei file

Con la nuova condivisione degli upload tramite FRITZ!NAS, la condivisione di file non è mai stata così facile: gli utenti possono rendere disponibile una cartella tramite un link di condivisione, consentendo di caricare e scaricare direttamente i contenuti, l’ideale per raccogliere foto o documenti condivisi. Grazie alla nuova funzione, non è più necessario creare un utente FRITZ!Box con permessi speciali: tutto ciò che serve per consentire ad amici e familiari di caricare file in modo sicuro è un singolo link.

Ulteriori miglioramenti per la smart home

FRITZ!OS 8.20 introduce anche funzioni di controllo aggiuntive per l’interruttore smart FRITZ!Smart Control 440. Ora tutte le funzioni che possono essere configurate direttamente sulla valvola termostatica FRITZ!Smart Thermo 302 possono essere controllate anche con l’interruttore intelligente. Offre anche opzioni più complete per il controllo dell’illuminazione. Oltre all’accensione, allo spegnimento e alla regolazione dell’intensità luminosa, ora può essere utilizzato per modificare il colore e la temperatura del colore. Inoltre, le routine possono ora essere attivate e disattivate direttamente con il FRITZ!Smart Control 440. Le routine possono essere attivate anche da una chiamata, dal raggiungimento di una temperatura target, dall’attivazione della funzione boost o antigelo, nonché da eventi importanti sul FRITZBox. Per rendere la gestione del Wi-Fi ancora più semplice, il FRITZ!Smart Control 440 può essere utilizzato per spegnere la rete Wi-Fi principale oltre al Wi-Fi ospite.