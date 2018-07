Cambium Networks lancia un nuovo access point Wi-Fi outdoor di classe Enteprise

cnPilot e700 offre throughput di livello Gigabit e connettività 802.11ac Wave 2, gestendo sino a 512 client, per applicazioni aziendali e industriali, eventi ed altre applicazioni di accesso pubblico

Cambium Networks, vendor di soluzioni di rete wireless, ha annunciato il nuovo cnPilot e700, un access point Wi-Fi di classe Enterprise per esterni, gestito in cloud. Grazie alla resistenza ad acqua e polvere certificata a livello IP67 e al pieno supporto allo standard 802.11ac Wave 2, questo access point è ideale per fornire connettività in alberghi, scuole, campus aziendali e industriali, laddove la capacità del client e le prestazioni della rete sono di fondamentale importanza.

Le funzionalità del cnPilot e700 includono:

• Antenna omnidirezionale ad alto guadagno: 8 dBi a 2,4 e 5 GHz

• Funzionalità beam forming su standard 802.11ac Wave 2 a 5 GHz

• Antenna MU-MIMO 4×4 su 5 GHz

• Antenna MIMO 2×2 su 2,4 GHz

• EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power ): 33 dBm (2,4 GHz) e 36 dBm (5 GHz)

• Gestisce sino a 512 client, 16 SSID

• Involucro esterno robusto, con grado di protezione IP67

"Il cnPilot e700 è un access point gestito dal cloud che utilizza la funzionalità beam forming sia in uplink che in downlink per offrire prestazioni di alto livello anche in ambienti con elevate interferenze RF – ha sottolineato Rad Sethuraman, Vice Presidente Product Line Management di Cambium Networks -. Oltre a queste nuove funzionalità, il cnPilot e700 supporta il filtraggio LTE in bande adiacenti a 2,4 GHz per ridurre al minimo le interferenze e migliorare le prestazioni; dispone inoltre di una porta PoE ausiliaria per alimentare accessori come un modulo di backhaul wireless, sensori ambientali o una telecamera di sicurezza".

L'e700 integra gli access point Wi-Fi 802.11ac Wave 2 per interni e410 ed e600, consentendo agli operatori di rete di implementare senza problemi una copertura Wi-Fi interna ed esterna e permettendo ai clienti di comunicare in modo efficiente ed efficace ovunque.