Bata Calzature sceglie Oracle Retail

Il retail globale rende più efficienti gli investimenti in stock, anticipa la domanda dei clienti e migliora l’esperienza in negozio

Il distributore globale di calzature Bata ha implementato la tecnologia Oracle Retail per perfezionare la pianificazione e l’efficienza della propria supply chain, migliorando al contempo l’esperienza dei clienti nei punti vendita. Con questo investimento tecnologico Bata sarà in grado di modernizzare la supply chain, ridurre la necessità di markdown e gli investimenti in stock e migliorare i propri margini potenziali.

Bata è un retailer di calzature integrato verticalmente che serve più di un milione di clienti al giorno, attraverso una rete di oltre 5.300 punti vendita in 70 paesi. Con un business di questa portata, i planner di Bata dovevano rispondere alla sfida di creare strategie di inventario precise, in linea con gli obiettivi di vendita, i margini di profitto e allineate con le promozioni globali e quelle locali. Utilizzando Oracle Retail Xstore Point-of-Service sia in Europa che in Sud America e Oracle Retail Merchandise Financial Planning e Oracle Retail Assortment Planning in Sud America, Bata sarà in grado di pianificare più accuratamente gli assortimenti e assicurarsi di proporre al consumatore il prodotto giusto al momento giusto nel punto vendita giusto, permettendo al personale di vendita di garantire ai clienti un’esperienza migliore con un più moderno sistema POS.

“Per avere successo, dobbiamo utilizzare al meglio i nostri dati e ottimizzare i processi. Solo Oracle ha soluzioni retail che rispondono alla nostra esigenza di pianificazione integrata, esecuzione e controllo – ha spiegato Massimiliano Gerli, Global Director of Information and Technology di Bata Retail -. Abbiamo avviato il progetto in Italia e Cile, e ci stiamo progressivamente espandendo in entrambi i territori. Abbiamo selezionato partner esperti e certificati di Oracle Retail come Retail Consult e Veltio per accompagnarci in questo viaggio”.

I vantaggi

Con la tecnologia di Oracle Retail, Bata potrà aumentare il traffico in negozio, la conversione delle vendite e creare un’esperienza di shopping più soddisfacente, con analisi più approfondite delle preferenze del consumatore e della domanda in negozio, a livello regionale e di singolo Paese. Adottando Oracle Retail Point of Service, Bata può garantire una Customer experience coerente a livello globale, diminuendo la complessità della formazione per gli addetti alle vendite. Integrato con i sistemi back-end esistenti, Oracle Retail Xstore Point-of-Service aiuterà Bata a migliorare la visibilità in tempo reale degli stock, per massimizzare la disponibilità dei prodotti in negozio e online.

“Nell’industria calzaturiera, l’assortimento e l’accuratezza dell’inventario alimentano la customer experience e il brand engagement – ha dichiarato Mike Webster, Senior Vice President e General Manager di Oracle Retail -. Attraverso questa trasformazione digitale, Bata può sfruttare la scienza alla base della nostra moderna piattaforma per ottenere la velocità e la scalabilità necessarie a pianificare efficacemente l’assortimento, in modo da soddisfare al meglio la domanda del consumatore”.