Da Powerbox una app per la selezione dei prodotti

Cosel Product Selector offre ai progettisti di power e alle forze di vendita un accesso rapido ai parametri più importanti

Powerbox, azienda specializzata in power supply, ha annunciato il lancio di Cosel Product Selector, prima applicazione portatile di Cosel per la selezione dei prodotti.

Sviluppata per operare su tutti i dispositivi e computer anche senza connessione internet, l’applicazione è stata progettata pensando di poter offrire ai progettisti di power e alle forze di vendita un accesso rapido ai parametri più importanti, aiutandoli a scegliere la migliore soluzione di alimentazione Cosel per le loro applicazioni in pochi clic.

I selettori di prodotti online, infatti, sono moltissimi anche se in molti casi è utile poter selezionare un prodotto di alimentazione senza connessione internet. Le applicazioni offline spesso richiedono molto spazio e memoria sui dispositivi degli utenti finali. Lavorando in stretta collaborazione con gli ingegneri elettronici e i team di vendita, l’app Cosel Product Selector si basa su una serie di parametri semplici ma vitali che i progettisti scelgono per primi quando cercano un’unità di potenza.

L’applicazione Cosel Product Selector App è di semplice utilizzo e permette all’utente di individuare rapidamente una selezione di prodotti adatti alla sua applicazione. L’app include anche semplici calcolatrici e tutte le specifiche del prodotto in un formato base e schede tecniche.

Lavorando con progetti o affrontando richieste ricorrenti, dopo la registrazione, l’app permette di salvare i prodotti e le soluzioni preferite nel proprio profilo. La cartella dei preferiti memorizza quindi le preferenze dell’utente per un accesso rapido ai prodotti scelti senza aggiungere ulteriore carico all’applicazione.

Per ridurre le dimensioni dell’app sui terminali degli utenti, nell’applicazione sono integrate solo schede tecniche. Tuttavia, i link di supporto alla documentazione, ad esempio i manuali di istruzioni, sono inclusi nella sezione “Caratteristiche” e sono accessibili nella modalità online.

Quando un prodotto viene selezionato o salvato nei “Preferiti”, in modalità online l’utente può accedere all’opzione stock-check, avendo una visione immediata dei prodotti disponibili da ordinare, riducendo al minimo i tempi di campionatura.

Portabilità e accessibilità

L’applicazione Cosel Product Selector App è conforme ad Apple e Android ed è disponibile presso i rispettivi Store. Una versione per gli utenti MacBook è disponibile dal Mac App Store e per gli utenti PC, l’App Windows 10 è disponibile dal Microsoft Store. Si noti che una versione per Windows 7 e 8 è disponibile sul sito web di Cosel Europe.

www.coseleurope.eu/News-Item-500-Product-Selector-App