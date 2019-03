La casa smart di BTicino a MADE Expo 2019

Dal 13 al 16 marzo, presso Fiera Milano Rho, per chi è in cerca di proposte per abitazioni sempre più connesse

BTicino Living Now si appresta a giocare un ruolo da protagonista a MADE Expo, il principale appuntamento fieristico nazionale dedicato all’architettura e all’edilizia, di scena dal 13 al 16 marzo, presso Fiera Milano Rho.

Qui, al Padiglione 2/4 – Stand C09 – D12, BTicino parteciperà in modo importante con uno stand che permetterà al visitatore di conoscere le proposte dell’azienda per una casa sempre più smart e connessa dove luci, tapparelle, termostati e videocitofoni dialogano con smart speaker e app, permettendo di risparmiare tempo ed energia.

Living Now per una casa connessa

Protagonista sarà la nuova linea connessa Living Now che unisce il meglio della ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart. Con le soluzioni smart, realizzate da BTicino in collaborazione con Netatmo, società specializzata in dispositivi connessi per la casa e recentemente acquisita dal gruppo Legrand, Living Now permette di gestire le principali funzionalità dell’impianto elettrico: luci, tapparelle, energia, anche da remoto.

Le funzioni smart di Living Now sono gestibili con i comandi wireless, con uno smartphone, tramite l’App Home + Control, e con gli assistenti vocali di Amazon, Apple e Google. Living Now può essere inoltre installata con la soluzione domotica MyHOME_Up.

Living Now è stata selezionata e sarà quindi protagonista anche della Elle Decor Design Box, uno spazio allestito da Calvi Brambilla nei padiglioni 5 e 7, pensato come un grande contenitore in grado di proporre una nuova chiave di lettura sulla progettazione degli interni.

Tutti i prodotti smart e green di BTicino in fiera

Presso lo stand BTicino sarà poi possibile scoprire altri dispositivi connessi come il videocitofono Classe 300X che grazie all’interazione con lo smartphone permette di gestire in remoto chiamate videocitofoniche, apertura del cancello e molte altre funzioni. Non mancherà, poi, l’anteprima del nuovo videocitofono Classe 100X e il termostato connesso Smarther, con wi-fi integrato. In mostra anche il sistema domotico MyHOME_Up e il sistema di diffusione sonora NUVO.

A MADE Expo troverà spazio anche Green’Up, la nuova gamma connessa di Wallbox, soluzione ideale per chi vuole il massimo delle prestazioni e della connettività a un prezzo contenuto, e colonnine di ricarica BTicino per auto elettriche.