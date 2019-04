Per supportare i dieci scenari che altrettanti artisti internazionali hanno dedicato all’interpretazione del tempo, BenQ fornisce 13 monitor da 49” del modello PL490



La tecnologia visiva BenQ sostiene l’arte contemporanea a fianco dello spazio museale indipendente Futurdome di Milano. L’occasione è offerta dalla mostra video HYPERTIMES Ten gazes across pastness, presentness and futurity, che si tiene dal 1 aprile al 25 maggio 2019 in via Paisiello 6.

Per supportare i dieci scenari che altrettanti artisti internazionali hanno dedicato all’interpretazione del tempo, BenQ fornisce 13 monitor da 49” del modello PL490.

Caratterizzato da cornice ultrasottile di appena 3,5 mm, il BenQ PL490 unisce la qualità d’immagine Full HD alla massima semplicità nella gestione dei contenuti. Questo monitor può essere utilizzato anche per installazioni videowall: in questo caso la tecnologia Daisy Chain garantisce un’esperienza visiva di grande impatto emotivo e senza soluzione di continuità.

La semplicità della connessione USB plug-and-play e il sistema di programmazione del palinsesto consentono di predisporre e gestire con precisione le tempistiche di distribuzione dei contenuti in base alle proprie esigenze di lavoro.