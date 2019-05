EnGenius fa il wireless cloud davvero scalabile

Da EnGenius una nuova piattaforma cloud di network management senza costi di licenza di classe Enterprise disponibile per il mercato SMB

EnGenius Networks Italy ha annunciato il rilascio di EnGenius Cloud, una piattaforma a elevate performance che permette a IT manager e system integrator di progettare e sviluppare complessi networks in pochi minuti.

La nuova piattaforma EnGenius è costruita su una base realmente cloud, poggia le fondamenta sulle più sofisticate tecnologie presenti e offre una infrastruttura totalmente serverless per la rete, utilizzando modelli FaaS che offrono provata scalabilità e reattività in ordine di microsecondi. Piattaforma realmente scalabile e pronta per IA, EnGenius Cloud è priva di reali limitazioni in termini di dispositivi gestibili per sito e garantisce elevate performances e affidabilità in ogni condizione. EnGenius Cloud è inoltre in grado di controllare e gestire simultaneamente più di 100.000 access point e switch su di un unico account.

EnGenius non ha progettato la nuova generazione di cloud puntando solo alla scalabilità, ma ha implementato molteplici livelli di sicurezza. L’accesso alla piattaforma utilizza un sistema a doppio fattore di autentificazione TFA (two factor authentification) in un tunnel di collegamento sicuro per il traffico dell’utente finale. EnGenius ha anche implementato un sistema di accesso Multi-Tenant avanzato per l’accesso all’infrastruttura cloud per garantire la massima sicurezza dei dati utenti. La soluzione EnGenius Cloud è in grado di garantire un livello di funzionalità del 99% SLA.

Nessun costo di sottoscrizione

EnGenius Cloud è una soluzione di network management senza costi di sottoscrizione e offre un’inedita accelerazione nell’installazione della rete con accuratezza, semplicità e con progettazione, pianificazione e gestione in tempo reale da un solo pannello di controllo. Gli utilizzatori possono contare su un accesso 24/7 a tool visuali che offrono un elevato livello di controllo della rete con viste granulari su ogni aspetto del funzionamento dell’infrastruttura.

Grazie a una semplificazione dei processi di risoluzione problemi, la gestione di siti remoti e gli aggiornamenti di firmare e sicurezza diventano semplicissimi mentre i tempi di risoluzione sono ridotti al minimo dal momento che tutti i gli strumenti di analisi sono direttamente in mano al responsabile del network.

Come riferito in una nota ufficiale da Sherry Wei, regional general manager di EnGenius Networks Europe B.V.: «EnGenius Cloud eleva la nostra azienda ai vertici della competizione nelle soluzioni di wireless management. Il nostro team ha lavorato duramente in questi ultimi anni per sviluppare una soluzione di network management senza costi di sottoscrizione, con tangibili vantaggi e in grado di coniugare le complesse necessità del mercato SMB con le più moderne tecnologie. La tanto attesa piattaforma EnGenius Cloud è la base per spianare la strada alle moderne soluzioni cloud per le piccole e medie imprese».

Venerdì 24 maggio il lancio ufficiale

Per il lancio mondiale di EnGenius Cloud, EnGenius partirà proprio dall’Italia per poi proseguire con USA e Asia. EnGenius Cloud Launch & Partner Summit ufficializzerà formalmente il lancio delle tecnologie di nuova generazione di EnGenius nel ventesimo anniversario di fondazione del brand.

L’evento si svolgerà venerdì 24 maggio dalle 9.30 alle 17 presso “Barcelò Hotel” in via Giorgio Stephenson 55, a Milano.

La piattaforma sarà disponibile all’acquisto a partire dal mese di giugno.