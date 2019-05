Dal Friuli alla Puglia riparte il VoipDays 2019

VoipVoice ha annunciato le tappe di un tour organizzato con il preciso intento di far crescere la propria community in tema VoIP

Parte dal Friuli Venezia Giulia per arrivare in Puglia, passando per Trentino Alto Adige, Campania, Puglia, Umbria, Marche, Liguria e Piemonte il giro d’Italia in VoIP annunciato da VoipVoice con i VoipDays 2019.

Aperti a tutta la community di System Integrator, Installatori e professionisti della telefonia VoIP, ai partner di VoipVoice e a chi non lo è ancora e vuole saperne di più, gli appuntamenti previsti si svolgeranno a maggio e giugno con giornate dedicate alla scoperta delle opportunità portate dal Voice Over IP.

Non manceranno Case History reali e occasioni di networking per far capire come utilizzare questa tecnologia per diffondere ulteriormente l’innovazione e digitalizzare le aziende italiane.

Perché conviene scegliere il VoIP

Il VoIP infatti modifica l’organizzazione dei processi aziendali e rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma. Oltre a un notevole risparmio economico, ha numerose potenzialità e vantaggi: dai minori costi di infrastruttura a più basse emissioni di CO2 con riduzione di inquinamento, dalla mobilità alla molteplicità dei canali voce, dallo Smart Working fino ai web meeting.

Anche per questo, l’intenzione di VoipVoice è di raccontare la propria realtà e filosofia aziendale nella convinxione che il VoIP rappresenti l’evoluzione del mercato delle TLC.

In tal senso, i VoipDays saranno anche l’occasione per incrementare la community di VoipVoice facendo comprendere appieno le potenzialità di business e di crescita esistenti.

Questo il calendario con tutte le giornate



Sulla medesima falsa riga, gli appuntamenti nelle regioni restanti riprenderanno a ottobre.