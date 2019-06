Epson incontra i rivenditori nei cash & carry

Sono iniziati ufficialmente ieri gli appuntamenti organizzati con i distributori per portare al canale gli “Advantage Inkjet”

È partito ieri da Napoli il roadshow Epson “Advantage inkjet” messo a punto con l’aiuto dei distributori ufficiali del vendor per presentare ai rivenditori di tutta Italia i vantaggi che questa tecnologia e i prodotti Epson in cui è integrata, offrono ai professionisti del mondo SOHO e alle PMI.

Nel corso dei prossimi mesi l’evento si svilupperà in 50 tappe, da Nord a Sud, con l’obiettivo di incontrare i dealer all’interno dei cash & carry presenti in tutta Italia di Datamatic, Esprinet e Brevi.

In ogni tappa del roadshow “Advantage inkjet” Epson illustrerà in modo chiaro e sintetico i principali punti di forza della tecnologia inkjet (minori consumi energetici, maggiore autonomia, minori rifiuti prodotti) e le storie delle società che hanno adottato le soluzioni Epson, dalle EcoTank, stampanti e multifunzione senza cartucce dedicate al SoHo sino alla famiglia WorkForce con sacche che offrono autonomia elevata per la PMI.

I rivenditori potranno anche assistere a demo dedicate per vedere e sperimentare la qualità e le prestazioni delle soluzioni inkjet Epson.

Una nuova opportunità commerciale per i dealer

Come riferito in una nota ufficiale da Massimiliano Carvelli, Head of Consumer Product Sales di Epson Italia: «Trent’anni fa il laser era l’unica scelta possibile ma negli ultimi 10 anni, grazie a Epson, la tecnologia inkjet ha compiuto un progresso incredibile, arrivando a prestazioni paragonabili se non superiori alle stampanti laser, ma offrendo rispetto a questa tecnologia significativi vantaggi in termini economici, operativi e ambientali. La tecnologia inkjet può rappresentare per i dealer una nuova e interessante opportunità commerciale: perciò abbiamo deciso di andare a presentarla nei luoghi dove acquistano i prodotti per i loro clienti e spiegare loro, nel dettaglio, i benefici che essa porta».

Ecco il calendario dei prossimi incontri già fissati:

5 giugno SALERNO Cash&Carry Datamatic

5 giugno BRESCIA Cash&Carry Datamatic

6 giugno ROMA 2 Cash&Carry Esprinet

11 giugno Cinisello Balsamo (MI) Sede Epson Italia

12 giugno FIRENZE Cash&Carry Datamatic

12 giugno PORDENONE Cash&Carry Datamatic

20 giugno BERGAMO Cash&Carry Esprinet

20 giugno ANCONA Cash&Carry Esprinet

20 giugno ELMAS (CA) Cash&Carry Brevi

21 giugno BOLOGNA Cash&Carry Brevi

25 giugno Cinisello Balsamo (MI) Sede Epson Italia

26 giugno VERONA Cash&Carry Datamatic

27 giugno VICENZA Cash&Carry Brevi

4 luglio TREVISO Cash&Carry Brevi

5 luglio NOVA MILANESE (MB) Cash&Carry Brevi

11 luglio CHIETI Cash&Carry Esprinet

11 luglio PADOVA Cash&Carry Esprinet

I rivenditori che intendono partecipare devono rivolgersi al loro distributore di riferimento.