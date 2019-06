Socomec rivoluziona il controllo di isolamento per sistemi IT

Lanciato ISOM Digiware, un sistema 2 in 1 che unisce monitoraggio energetico e controllo di isolamento di sistemi IT

Socomec aggiorna la sua proposta tecnologica con il lancio di ISOM Digiware, un innovativo sistema 2 in 1 che unisce monitoraggio energetico e controllo di isolamento di sistemi IT.

Questo sistema interconnesso rileva e individua istantaneamente qualsiasi avaria d’isolamento e garantisce continuità di servizio in caso di primo guasto, proteggendo beni e persone.

ISOM Digiware è una soluzione progettata per un’ampia gamma di applicazioni nel settore industriale, marittimo, petrolchimico, della produzione di energia, delle infrastrutture e sanitario.

Le caratteristiche chiave alla base del successo del sistema sono:

• Combinazione delle funzioni di controllo d’isolamento e monitoraggio energetico.

• Potenzialità e semplicità del sistema Digiware: flessibilità, scalabilità, rapidità d’installazione.

• Perfomance tecnologiche: sistema predittivo.

Essendo adatto a sistemi nuovi ed esistenti, il sistema ISOM Digiware integra diversi componenti aggiuntivi:

• Display ISOM Digiware D: singolo punto di accesso a dati di misura e di allarme.

• Modulo opzionale di acquisizione della tensione DIRIS Digiware U: consente l’accesso alle funzioni di misura di potenza ed energia.

• Modulo ISOM Digiware L-60 per il controllo d’isolamento e l’iniezione del segnale di localizzazione guasti: controlla il grado di isolamento delle reti.

• Modulo ISOM Digiware F-60 per il controllo d’isolamento e il monitoraggio energetico: misura sia l’isolamento che la corrente di carico (fino a 6 ingressi).

• Toroide differenziale: localizza rapidamente il circuito difettoso all’interno di un impianto elettrico.

• Sensori di corrente TE, TR, TF: misurano la corrente di carico di un impianto elettrico.

• Soluzione OhmScanner: mappatura dell’isolamento per la manutenzione predittiva

• Questo sistema rileva l’isolamento complessivo del sistema e attiva automaticamente una mappatura regolare e dettagliata dell’isolamento in ogni circuito chiave.

• Sistema predittivo: rileva il degrado dell’isolamento e anticipa i guasti d’isolamento reali.

• Mappatura dell’isolamento.

• Controllo continuo del livello d’isolamento di ogni circuito.

• Analisi simultanea dei parametri d’isolamento e monitoraggio per identificare la fonte dei guasti.