Pianificazione della rete cnHeat con Cambium Networks

Il nuovo servizio cnHeat dedicato ai WISP per il Network Planning è disponibile in abbonamento

Le informazioni offerte dal servizio per la pre-qualifica relativa all’intensità del segnale wireless in una determinata area, consentono agli operatori di risparmiare tempo e costi, aumentando al contempo l’efficienza delle connessioni per i nuovi abbonati.

Cambium Networks ha annunciato la disponibilità del servizio in abbonamento per la pianificazione della rete cnHeat. Il servizio offre una visualizzazione su mappa dell’intensità del segnale nelle aree in cui è disponibile connettività a banda larga attraverso reti di distribuzione wireless point-to-multipoint basate su PMP 450 ed ePMP. cnHeat permette di valutare le nuove opportunità di connettività per sfruttare a meglio le soluzioni offerte dalla infrastruttura wireless di Cambium Networks.

Il servizio di abbonamento cnHeat è disponibile per qualsiasi località del mondo e permette di identificare e valutare in modo specifico le sedi di clienti corporate e residenziali raggiungibili tramite un’infrastruttura di rete esistente o anche solo pianificata consentendo agli operatori di rete di concentrarsi sulla crescita del fatturato.

Basandosi sull’esperienza di Cambium Networks nella tecnologia RF e lavorando a stretto contatto con gli operatori di rete di tutto il mondo, cnHeat genera previsioni di copertura RF estremamente accurate.

Diventa così possibile per gli operatori di rete ridurre i tempi e i costi del lavoro sul campo e incrementare notevolmente il successo delle installazioni.

Non a caso, cnHeat è l’ultimo strumento di Cambium Networks per migliorare le prestazioni e l’efficienza delle comunicazioni wireless. Gli operatori di rete possono progettare rapidamente collegamenti ad alta affidabilità con il servizio LINKPlanner gratuito e successivamente monitorare le prestazioni e gestire la rete con la piattaforma di management end-to-end gratuita cnMaestro.