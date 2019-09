Innovaphone produce in Germania la nuova gamma

La nuova serie di telefoni IP innovaphone, IP101 e IP102, è costituita da dispositivi multifunzionali entry level, con tastiera alfanumerica, che associano la migliore qualità audio ai più recenti protocolli di sicurezza. Rigorosamente Made in Germany

Accanto alle diverse applicazioni offerte dai moderni sistemi di collaborazione come innovaphone myApps, la telefonia classica rimane un canale indispensabile nella comunicazione aziendale. La nuova serie di telefoni IP innovaphone, IP101 e IP102, è costituita da dispositivi multifunzionali entry level, con tastiera alfanumerica, che associano la migliore qualità audio ai più recenti protocolli di sicurezza. Ciò che li distingue da molti altri prodotti disponibili sul mercato è il fatto di essere interamente fabbricati in Germania.

La società tedesca Leesys, fornitore di servizi di sistema per Eletronic Manufacturing Services (EMS), garantisce la produzione certificata e sostenibile dei dispositivi innovaphone “Made in Germany”.

Un hardware sicuro per una comunicazione sicura

“Questa è la ragione principale per la quale la produzione della nostra nuova gamma di telefoni IP è stata trasferita completamente in Germania. In questo modo siamo certi che la qualità del prodotto soddisfi i più alti standard, anche perché la produzione presso Leesys è estremamente automatizzata. Anche la vicinanza geografica, che accorcia tempi di lavorazione e consegna, va a tutto vantaggio del nostro ambiente”, spiega Dagmar Geer, CEO di innovaphone AG.

Nuova serie di telefoni IP

I dispositivi IP101 e IP102 in combinazione con la soluzione innovaphone myApps, creano un ambiente di comunicazione e lavoro sempre a portata di mano. Anche nel caso in cui il PC e quindi la piattaforma software innovaphone myApps dovessero non essere utilizzabili, la telefonia continuerebbe ad essere disponibile.

Il telefono IP101 dispone di un display LCD a tre righe e di una tastiera con 10 tasti speciali per una navigazione confortevole. È adatto sia come dispositivo da tavolo sia per il montaggio a parete. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è ideale per l’utilizzo in spazi limitati, ad esempio nell’area cassa di un negozio.

Il modello IP102 dispone in più anche di un’interfaccia Gigabit Ethernet e di una connessione per cuffia. All’interno della gamma prodotti innovaphone, i modelli IP101 e IP102 si posizionano come modelli entry level nel segmento di prezzo inferiore (rispettivamente 85 e 137 euro, IVA esclusa).

Entrambi i telefoni sono immediatamente disponibili per la fornitura e acquistabili tramite i consueti canali di distribuzione.