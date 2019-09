Da Canon una nuova stampante A3 a colori

La nuova super compatta i-SENSYS LBP852Cx stampa tipologie di applicazioni che vanno da un volantino A6 a un banner da 1.200 mm

Nasce per permettere ai partner di raggiungere sempre più mercati clienti grazie alla sua versatilità la nuova i-SENSYS LBP852Cx presentata da Canon e disponibile in Italia dal prossimo mese di ottobre.

Stampante A3 a colori particolarmente compatta, l’ultima nata non occupa solo poco spazio ma permette ai propri partner di essere ancora più competitivi e di soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti. La nuova i-SENSYS LBP852Cx è, infatti, in grado di stampare molte tipologie di applicazioni: da un volantino A6 a un banner da 1.200 mm, ideale per i team creativi e non solo.

I partner di canale potranno, dunque, contare su un brand che vanta una lunga storia nell’imaging. E, grazie alla modalità di ottimizzazione Point of Purchase (POP), è possibile ottenere stampe di elevata qualità dai colori vividi e intensi, permettendo ai clienti finali di produrre materiali interessanti e di qualità professionale.

Inoltre, la nuova i-SENSYS LBP852Cx è compatibile con il software Canon PosterArtist Lite, scaricabile gratuitamente dal sito Web di Canon, che offre numerosi modelli facilmente personalizzabili per poter creare e stampare applicazioni perfette in pochi clic.