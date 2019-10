Meno di una settimana a Smau Milano: entra gratis!

A meno di una settimana al via di Smau Milano, qui trovi tutte le iniziative da non perdere, per un’esperienza immersiva nei tanti eventi speciali dedicati all’Open Innovation

Manca meno di una settimana all’apertura di Smau Milano, il principale appuntamento dedicato all’innovazione dal 22 al 24 ottobre a Fieramilanocity (per iscriversi gratuitamente).

La visita a Smau è una vera e propria esperienza, un’immersione nelle innovazioni più dirompenti e coinvolgenti che impattano nei settori economici strategici per il Paese.

Si potrà vedere come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il mondo del commercio e turismo, e i servizi per le imprese. E come sicurezza e green siano diventate le parole d’ordine per le innovazioni più interessanti per smart communities e agrifood, mentre prossimità e monitoraggio sono quelle per la sanità. A Smau si potrà toccare anche con mano come si stanno evolvendo le tecnologie abilitanti l’industria 4.0

Gli eventi speciali

Smau è anche il luogo in cui conoscere e vedere da vicino come aziende e startup collaborano insieme secondo il modello dell’Open Innovation: e in Italia come si sta affermando il processo di Open Innovation?Lo scopriamo il 22 ottobre, con l’evento speciale Open Innovation Outlook Italy : il primo sondaggio di questo tipo condotto nel nostro Paese, promosso da Mind the Bridge e Smau. Alle aziende che hanno partecipato alla survey è stato chiesto di descrivere quali attività di Open Innovation hanno in corso: individuazione delle tendenze, approvvigionamento, co-sviluppo, investimenti e acquisizioni, quali i risultati raggiunti e quali i principali ostacoli al loro processo di innovazione.

: il primo sondaggio di questo tipo condotto nel nostro Paese, promosso da Mind the Bridge e Smau. Alle aziende che hanno partecipato alla survey è stato chiesto di descrivere quali attività di Open Innovation hanno in corso: individuazione delle tendenze, approvvigionamento, co-sviluppo, investimenti e acquisizioni, quali i risultati raggiunti e quali i principali ostacoli al loro processo di innovazione. Attraverso la presentazione dell’ Assintel Report sarà possibile conoscere l’andamento del mercato ICT nel 2019, le previsioni di spesa per il 2020 delle imprese italiane per classe dimensionale, settore e area geografica e avere una fotografia dello stato dell’arte dei processi di trasformazione digitale nelle aziende italiane.

sarà possibile conoscere l’andamento del mercato ICT nel 2019, le previsioni di spesa per il 2020 delle imprese italiane per classe dimensionale, settore e area geografica e avere una fotografia dello stato dell’arte dei processi di trasformazione digitale nelle aziende italiane. OPEN ITALY , programma di Open and Collaborative Innovation del Consorzio ELIS, giunge alla finale della terza edizione. La giornata segna il termine della fase di co-innovazione, dove team multi-aziendali, Startup e giovani talenti hanno collaborato nello sviluppo di progetti che rispondono alle esigenze d’innovazione delle Corporate aderenti al programma.

, programma di Open and Collaborative Innovation del Consorzio ELIS, giunge alla finale della terza edizione. La giornata segna il termine della fase di co-innovazione, dove team multi-aziendali, Startup e giovani talenti hanno collaborato nello sviluppo di progetti che rispondono alle esigenze d’innovazione delle Corporate aderenti al programma. Una preziosa guida per le imprese e gli operatori interessati ad approfondire le opportunità offerte dal moderno paradigma dell’Open Innovation è la presentazione del Quarto Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital. L’Osservatorio propone un’analisi quantitativa sugli investimenti in Corporate Venture Capital, affiancata da un’indagine qualitativa su alcune esperienze italiane di Open Innovation, nel contesto di modelli evolutivi che si stanno consolidando a livello internazionale.

Entra in Smau!