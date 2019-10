Advantec Distribution protagonista a Sicurezza 2019

Sicurezza 2019, l’evento di riferimento per il settore Security & Fire, sarà dal 13 al 15 Novembre 2019 a Fiera Milano – Rho

Advantec Distribution sarà presente a SICUREZZA 2019 con uno stand espositivo al Padiglione 5 Stand E30/F30. Con Advantec ci saranno Cambium Networks, SELEA, Extreme Networks, Hytera e Icom per fare conoscere l’intero portfolio prodotti distribuiti e tante novità che saranno presto commercializzate in Italia nei mesi a seguire.

Sicurezza 2019, l’evento di riferimento per il settore Security & Fire, sarà dal 13 al 15 Novembre 2019 a Fiera Milano – Rho. Advantec porterà le soluzioni tecnologiche più avanzate, proponendosi come distributore a valore aggiunto di riferimento nel settore Wireless a larga Banda (WiBB) e nel Professional Mobile Radio (PMR) con tecnologie a standard TETRA/DMR/dPMR/LTE.

Cambium

Durante la tre giorni Cambium Networks sarà protagonista di uno speeach dal titolo “Soluzioni Wireless BroadBand Cambium Networks. LE INFRASTRUTTURE WIRELESS PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SMARTCITIES”, dove si parlerà di connettività via radio affidabile, scalabile e sicura che permette ai service providers, imprese, enti governativi e militari, società energetiche e di utility, nonchè reti di pubblica sicurezza di costruire infrastrutture potenti e facilmente sostenibili.

L’appuntamento è il 13 novembre dalle 10.30 alle 11.30 nella Sala SATURNO (pad. 10).

Lo speeach è dedicato a tutti gli operatori di settore (rivenditori, installatori, system integrators), nonché clienti utilizzatori (End User) che vogliono approfondire le tematiche sulle soluzioni Wireless e BroadBand (Punto-Punto e Punto-Multi-Punto) che, grazie alla bassa latenza e alle funzionalità innovative per l’aumento del traffico in upload, consentono di massimizzare le performance garantendo qualità ottimali e servizi ad alta capacità di banda per le reti di videosorveglianza e IoT, nonché per servizi come il VoIP (Voice over IP), sistemi WiFi e Hotspot scalabili e gestiti tramite Cloud sia indoor che outdoor.

Hytera

Sempre il 13 novembre, ma dalle 11.30 alle 12.30 sarà la volta di Hytera, che nella sala SATURNO (pad. 10) parlerà con un incontro dal titolo “Convergenza narrowband/broadband nel Professional Mobile Radio con terminali DMR/TETRA/LTE e Bodycam per la sicurezza personale Hytera”.

Lo speech è dedicato a tutti coloro che vogliono approfondire le tematiche sulla convergenza della radio da NarrowBand (DMR / TETRA) alle soluzioni BroadBand con una rivoluzionaria famiglia di terminali ibridi DMR/LTE oppure TETRA/LTE con telefono cellulare smartphone GSM(2G)/UMTS(3G)/LTE(4G) incorporato, in grado di offrire la piattaforma ideale per servizi voce, dati e video a banda larga, APP Android per la lettura targhe e per comunicare con la rete radio professionale PMR tramite una Multimode radio o tramite Smartphone.

Radio POC (PTT over Cellular) Hytera per comunicazione Push To Talk su banda larga tra gruppi chiusi di utenti attraverso la rete cellulare pubblica 3G/4G/5G e bodycam per la sicurezza individuale che integrano un microfono altoparlante remoto compatibile per radio professionali Hytera.