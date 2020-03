Fusione Lifesize – Serenova per contact center e collaborazione aziendale più performanti

L’investimento di Marlin Equity Partners, sponsor finanziario della fusione, punta ad accelerare lo sviluppo di sistemi di comunicazione in cloud e di una piattaforma di collaborazione per gestire l’evoluzione del lavoro in azienda

Lifesize, azienda impegnata su scala globale nell’innovazione di soluzioni di collaborazione video utili per migliorare la produttività aziendale e Serenova, fornitore leader di contact center-as-a-service (CCaaS), annunciano oggi la loro fusione. La nuova società sarà al servizio di oltre 10.000 clienti in tutto il mondo.

Marlin Equity Partners, società globale di investimenti, con oltre 6,7 miliardi di dollari di capitale gestito, è lo sponsor finanziario della fusione e continuerà a investire e a sostenere la crescita del business sul mercato dei servizi di unified communications-as-a-service (UCaaS), il cui valore è stimato in 60 miliardi di dollari.

Il risultato della fusione

Con la fusione, la nuova società fa fronte alla convergenza delle tecnologie UCaaS e CCaaS nei contact center, inserendo una piattaforma complementare per la collaborazione video ad alta definizione di livello Enterprise, con soluzioni basate su cloud.

La nuova entità consentirà ai clienti di consolidare l’insieme delle soluzioni come i contact center e la collaborazione video, offrendo loro un’esperienza di comunicazione superiore. Questo aumenterà e nello stesso tempo migliorerà la collaborazione sul posto di lavoro, semplificando anche il coinvolgimento di interlocutori esterni. L’azienda fornirà ai propri clienti supporto su scala globale e su misura a livello locale, attraverso il proprio ecosistema di partner attivi in oltre 100 paesi in tutto il mondo.

Craig Malloy, fondatore e CEO di Lifesize, sarà CEO della nuova società. Il CEO di Serenova, John Lynch, assumerà il ruolo di vicepresidente senior delle vendite, inclusa la supervisione strategica dei principali clienti a livello globale.

“Il maggiore coinvolgimento di clienti e dipendenti attraverso una comunicazione più diretta ed efficace consentirà alle aziende di distinguersi dalla concorrenza”, ha affermato Malloy. “Questa fusione unisce due aziende con un’ampia esperienza nel mercato e soluzioni all’avanguardia basate su cloud. La combinazione in una piattaforma integrata ci posizionerà in maniera ottimale per aiutare le organizzazioni a offrire esperienze di comunicazione che superano di gran lunga lo status quo, dal contact center, alla sala riunioni e oltre”.

“Lifesize ha una lunga esperienza di innovazione nella comunicazione aziendale e una forte dedizione al successo dei clienti”, ha affermato Lynch. “Le sinergie tra le soluzioni di Serenova e di Lifesize ci consentiranno di rivoluzionare il modo in cui le aziende comunicano con i loro clienti; potremo offrire ulteriore valore ai nostri attuali clienti di contact center di tutto il mondo”.

Marlin Equity Partners, che ha recentemente condotto l’acquisizione da parte di Serenova della piattaforma ProScheduler da Loxysoft, svolgerà un ruolo chiave nella strategia di crescita della nuova società, per creare un portafoglio globale di soluzioni unificate di comunicazione attraverso acquisizioni, partnership e sviluppo del prodotto.

La società parteciperà alla prossima conferenza Enterprise Connect in programma a Orlando, in Florida, dal 30 marzo al 2 aprile 2020. I partecipanti alla conferenza potranno visitare lo stand 1019 per avere maggiori informazioni.