Test & measurement Keysight nel listino di RS Components

RS ha introdotto anche 2 famiglie di oscilloscopi, una coppia di analizzatori di spettro, un generatore di segnali RF, un analizzatore di potenza Keysight

RS Components ha annunciato la disponibilità di un’ampia selezione di prodotti di Keysight Technologies, specialista mondiale nella fornitura di apparecchiature di prova e misurazione.

Le serie di oscilloscopi InfiniiVision 4000X e 6000X offrono display touchscreen di ampie dimensioni con un’esclusiva funzione ‘zone trigger’, che aiuta progettisti, scienziati e tecnici a isolare segnali normalmente difficili da catturare. Gli oscilloscopi multifunzione presentano, inoltre, la più alta velocità di aggiornamento delle forme d’onda disponibile sul mercato, pari a un milione al secondo. Si prevede che entrambe le famiglie troveranno impiego in una serie di applicazioni come ad esempio la progettazione e il debug di sistemi embedded, la progettazione e l’analisi dell’alimentazione, nel settore automobilistico e in molti altri sistemi che richiedono l’analisi di segnali analogici, digitali, seriali e RF.

La serie 6000X di fascia alta offre anche prestazioni fino a 6 GHz e sample 20 Gs/s e combina canali digitali, analisi di protocollo seriale, generatore di forme d’onda a doppio canale incorporato, analisi della risposta in frequenza, multimetro digitale integrato e contatore a 10 cifre con totalizzatore. Inoltre, pesa 6,8 kg, è profondo 15,4 cm e consuma solo 200 W: questo lo rende l’oscilloscopio portatile multi-GHz più ecologico al mondo.

Pensata per la progettazione di sistemi RF e per le applicazioni di test di conformità EMC, la famiglia successiva è la serie N9300, che comprende gli analizzatori di spettro RF N9320B e N9322C, e il generatore di segnali RF N9310A. Offrendo un’elevata capacità di larghezza di banda fino a 7 GHz per soddisfare i requisiti di tutti i più recenti standard di comunicazione, la famiglia è anche dotata di test “single button” di facile utilizzo, che li rende ideali per le applicazioni di produzione, insieme a capacità di controllo remoto che ne consentono l’utilizzo in ambienti con condizioni climatiche estreme.

L’unità mainframe dell’analizzatore di potenza in cc N6705C, in combinazione con la serie N678x di unità sorgente/misura (SMU), garantisce l’analisi del consumo delle batterie e il test funzionale, e fornisce una rapida visualizzazione del consumo di corrente dall’ampere fino ai nanoampere in un unico passaggio per aiutare a caratterizzare l’uso dell’energia, anche per garantire una maggiore durata delle batterie. Emulando accuratamente una batteria e fornendo una piattaforma compatta e altamente versatile per il test ATE o dispositivi portatili, l’unità mainframe e le SMU offrono un’alimentazione e un affondamento stabile e senza glitch.

Infine, ideale per il laboratorio di taratura e per gli ingegneri di prova, il multimetro digitale 3458A offre una precisione a 8½ cifre con un’accuratezza in tensione continua (Vcc) all’avanguardia, fino a 8 ppm nell’arco di un anno; velocità di misura fino a 100.000 letture al secondo, e capacità di auto-regolazione e auto-verifica.