Kyocera Document Solutions Italia commercializza ARXivar Next

La piattaforma per l’Enterprise Information Management entra nella proposta di Kyocera Document Solutions Italia per la Business Innovation dei clienti

Kyocera Document Solutions Italia e Able Tech, software house italiana da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione delle informazioni e dei processi aziendali, hanno annunciato la partnership per la commercializzazione di ARXivar Next, la piattaforma completa e integrabile per l’Enterprise Information Management.

Oltre a produrre sistemi multifunzione e stampanti “smart”, infatti, Kyocera Document Solutions è impegnata nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni software e servizi professionali dedicati alla Business Innovation.

A tal fine è stata siglata una partnership con Able Tech per la commercializzazione della piattaforma ARXivar Next, ampliando così l’offerta software per essere rispondente alle molteplici necessità applicative delle aziende italiane. In questo modo, la Customer Experience viene posta al centro della strategia Kyocera e valorizzata attraverso un supporto qualificato e personalizzato.

ARXivar Next è una piattaforma di Enterprise Information Management (EIM) che, integrata all’interno dell’infrastruttura IT dell’azienda, è in grado di automatizzare, ottimizzare e condividere i processi aziendali. Base di partenza è l’archiviazione strutturata delle informazioni in modalità centralizzata, sicura e accessibile da qualunque dispositivo.

ARXivar Next si integra con i sistemi applicativi e le fonti dati già presenti quali, ad esempio, l’ERP o il CRM aziendale, coniugando la non invasività all’integrabilità di tool di collaboration, mobile working e customer experience.

Si tratta di una soluzione scalabile che salvaguarda l’infrastruttura esistente ma, al tempo stesso, guarda alla crescita futura.

I tool di collaboration ARXDrive, ARXlink e la Chat integrata, facilitano il lavoro in team e la condivisione controllata dei documenti, in base ai livelli aziendali di accesso concessi.

ARXivar Next è nativamente integrato con le soluzioni in outsourcing IX-FE per la gestione della fatturazione elettronica e IX-CE per il servizio relativo alla conservazione elettronica a norma, la quale garantisce il valore legale dei documenti conservati all’interno di un sistema di gestione documentale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Arturo Pea, Amministratore Delegato di Kyocera Document Solutions Italia: «In un mondo che si sposta sempre più verso il digitale, le informazioni sono sempre più il fulcro delle attività di business. La partnership con Able Tech rappresenta una collaborazione mirata a valorizzare questo patrimonio aziendale per trarre competitività dalla condivisione strutturata delle informazioni, favorendo la collaborazione e l’interoperabilità fra uffici e aziende».

A sua volta, Laura De Zio, Direttore Commerciale di Able tech, ha fatto sapere che: «Siamo lieti di poter annoverare tra i nostri partner anche Kyocera Document Solutions Italia Spa. La scelta di Able Tech come partner tecnologico giunge alla fine di un importante processo di software selection che ci dà ulteriore conferma di come ARXivar, con la sua flessibilità e integrabilità, sia la soluzione adeguata per consentire alle aziende, di qualunque settore e dimensione, di implementare step by step il percorso ormai obbligato dello Smart Working e della Digital Transformation».