Il Gruppo Tesmec si affida alle soluzioni di UC&C di Wildix

La multinazionale italiana Tesmec si affida alla soluzione di Unified Communication & Collaboration di Wildix per collegare tutte le sedi nazionali ed estere del gruppo e favorire la continuità di business anche durante l’emergenza Covid-19

“Avevamo bisogno di una soluzione di UC che ci permettesse di collegare tutte le sedi nazionali ed estere del gruppo, e garantisse facilità di gestione e rapidità di implementazione. La POC condotta ha pienamente soddisfatto i requisiti tecnici che avevamo definito e quando abbiamo portato in produzione la soluzione Wildix ci siamo convinti che avevamo realizzato ciò di cui avevamo bisogno: centralizzazione del servizio VOIP, flessibilità nella gestione delle attivazioni, semplicità d’utilizzo e portabilità del numero telefonico sul pc/cellulare, feature quest’ultima che si è rivelata fondamentale in momenti di emergenza come quello contingente.” Queste le parole di Andrea Miglietta, CIO Gruppo Tesmec, multinazionale italiana leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi, tecnologie e soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali.

Fondato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può contare su circa 850 dipendenti e dispone di quattro siti produttivi in Italia, di un sito produttivo in Texas ed uno in Francia – oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo in Italia.

Il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Africa occidentale, Australia, Nuova Zelanda, Russia, Qatar, Cina e Francia.

Andrea Miglietta, CIO del Gruppo Tesmec, ci ha raccontato della sua esperienza dopo aver adottato la soluzione di UC&C di Wildix con il supporto del Partner Wildix G&B Connect.

“Una delle grandi necessità del gruppo era quella di trovare un sistema di Unified Communication per tutte le sedi del gruppo dislocate nei 5 continenti, e non solamente per quelle italiane. La soluzione che avevamo prima non ci permetteva di realizzare questa centralizzazione a livello globale, ed inoltre alcuni problemi legati alla qualità delle chiamate, ed a costi poco competitivi ci hanno spinto a cercare una nuova soluzione”.

Andrea Miglietta e il suo team decidono di fare un’approfondita analisi del mercato per trovare una soluzione UC che rispondesse alle loro necessità: un sistema unificato per tutte le sedi, nazionali ed estere, e che avesse una semplicità di gestione.

“Avevo già sentito parlare di Wildix, e ci siamo messi in contatto con il Partner G&B Connect: abbiamo velocemente compreso che la soluzione UC di Wildix era perfetta per le nostre necessità, e che G&B Connect ci avrebbe supportato passo dopo passo in questa transizione: e così è stato.”

Questo accadeva nel 2017. Oggi, giugno 2020, la soluzione Wildix supporta la comunicazione di tutti i siti italiani e di quelli presenti sul territorio francese.

“L’estensione dello stesso sistema di UC alle nostre sedi francesi sono state rese possibili anche grazie al supporto di un Partner Wildix francese, Maïano Informatique. Proprio in quel momento ci siamo resi conto della potenza di questo Network, che con la sua presenza internazionale ha reso possibile tutto questo. Infatti, per fine 2020, abbiamo in programma di estendere la soluzione anche alle sedi americane, e in futuro vorremmo portarla anche alle nostre succursali presenti in Russia, Cina, Sud Africa e Middle East. Ne stiamo già parlando con G&B Connect.”

Anche in un momento di emergenza come quello causato dalla pandemia Covid-19, che ha costretto tutti i dipendenti di Tesmec Group a lavorare da casa – la soluzione Wildix si è rivelata fondamentale per dare continuità al proprio Business. “La possibilità di programmare i centralini telefonici rapidamente, con immediatezza e semplicità, e la portabilità del numero telefonico sul PC dei dipendenti, ha fatto sì che potessimo tutti continuare a lavorare da casa senza interruzioni né disagi di alcun tipo. Poter rispondere al numero aziendale dal proprio PC portatile, o da quello di casa, ha sicuramente fatto al differenza in termini di comunicazione durante il lockdown. E anche in questo, il team di G&B Connect ci è stato di grande aiuto.”