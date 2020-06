Avnet Silica propone online ‘AI Discovery Day’

AI Discovery Day – proposto in due date, 9 e 23 giugno – analizzerà tecnologie e tendenze negli ambiti

dell’intelligenza artificiale e del machine learning, con la partecipazione di esperti dell’industria dei semiconduttori e dello sviluppo embedded

Avnet Silica, società Avnet, propone un forum di approfondimento e conoscenza, della durata di un giorno, focalizzato su nuove tecnologie, applicazioni e soluzioni legate agli ambiti dell’intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML). On line in diretta, ‘AI Discovery Day’ si terrà martedì 9 e martedì 23 giugno e proporrà gli interventi di Avnet Silica e di partner esperti nell’industria dei semiconduttori e dello sviluppo embedded – Microsoft, NXP, ON Semiconductor, Renesas, STMicroelectronics, Xilinx e Doulos Embedded.

AI Discovery Day metterà a confronto esperti di intelligenza artificiale, progettisti, ingegneri e decisori, ad ogni livello di esperienza, promuovendo uno scambio di conoscenze teso a comprendere le tendenze e le sfide future nei segmenti chiave dei mercati in cui si muovono AI/ML. Un panorama che include smart cities, smart homes, automotive, sanità, agricoltura, aerospazio e difesa. Un’occasione, anche, per aprire il dibattito di idee per lo sviluppo di nuovi prodotti AI/ML.

Le tecnologie chiave oggetto del forum esploreranno soluzioni di elaborazione video e immagini, di analitica predittiva, di analisi del suono e trattamento dei segnali vocali, di monitoraggio delle attività. Previste anche una serie di dimostrazioni applicative correlate alle soluzioni presentate.

Le otto relazioni di 25 minuti l’una sono programmate per la mattinata, e saranno seguite nel pomeriggio da e-meeting opzionali con ciascuno degli speaker.

Per confermare il proprio interesse ad uno degli AI Discovery Days, è richiesta la pre-registrazione a questo indirizzo (clicca qui).