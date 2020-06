Snom pensa all’igiene dei telefoni

Mai come ora il tema è di pressante attualità per il settore hospitality e HoReCa. Ecco la risposta di Snom

Ripensando alle esperienze degli scorsi mesi, il tema “igiene dei telefoni” ricopre particolare importanza per Snom.

Se, infatti, albergatori e ristoratori tirano un respiro di sollievo grazie all’allentamento delle misure di contenimento, gli ultimi esempi di nuovi focolai a livello internazionale mostrano che non si può continuare come se nulla fosse o senza distanziamento, né che si possano ignorare i dettagli. Nel caso del telefono ad esempio, mantenere la distanza e lavarsi spesso le mani non è sufficiente.

Se ne è ben reso conto il noto produttore di telefoni IP premium per professionisti, aziende e industria, che con il suo telefono cordless Snom DECT M90 ha sviluppato un terminale secondo le direttive vigenti per ambienti in cui la pulizia e l’igiene sono essenziali.

Grazie alla scocca antibatterica, certificata secondo lo standard ISO 22196 / JIS Z 2801, il modello proposto è facile da pulire e disinfettare, tanto che sulle sue superfici virus e batteri hanno poche possibilità di attecchire. Questo modello, utilizzato anche nel settore sanitario, presenta infatti una superficie sterilizzabile tramite alcool isopropilico con una concentrazione fino al 99%.

Non solo igiene ma anche grandi prestazioni

Cordless IP leggero (pesa soli 136g) e compatto lo Snom M90 è estremamente robusto e resiste a polvere, spruzzi d’acqua, e cadute da un’altezza di fino a 2 metri (classe di protezione IP65 e certificazione di standard militare MIL-STD 810g 516.6). Il telefono dispone di un display multicolore, un grande tasto per la navigazione, di un jack per cuffie da 3,5 mm e offre connettività Bluetooth. Il pulsante di emergenza integrato incrementa altresì la sicurezza dei dipendenti in caso di necessità.

Completano il quadro numerose funzioni – come la composizione rapida dei numeri o le teleconferenze, le 200 ore di operatività in standby e le 12 ore di conversazione ininterrotta per un’impressionante gamma di funzioni del terminale.