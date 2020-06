Cambium Networks lancia i nuovi prodotti Wi-Fi 6

Annunciati nuovi access point e switch multi-gigabit con radio “software defined” e tool di gestione basati su cloud

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, annuncia i nuovi prodotti Wi-Fi 6, tra cui due access point wireless, sei switch multi-gigabit e soluzioni software basate su cloud che semplificano la progettazione e la distribuzione della rete wireless. I nuovi prodotti si basano su un’architettura radio “sofwtare defined” che migliora notevolmente la velocità del Wi-Fi, riducendo il Total Cost of Ownership (TCO) fino al 30% rispetto ai prodotti competitor.

Le nuove soluzioni sono ideali per aziende, uffici, per il mondo retail, per le scuole, le smart cities e per i complessi residenziali, potendo gestire più flussi di dati simultanei e supportare un numero superiore di utenti come mai prima d’ora. La tecnologia Wi-Fi 6 è progettata per affrontare le pressioni senza precedenti che gravano oggi sulle reti Wi-Fi, causate dall’esplosione della domanda di streaming video, dalla proliferazione di hotspot esterni, dai sensori e dai controlli IoT. I nuovi prodotti consentiranno inoltre ai Managed Service Provider (MSP) e ai rivenditori a valore aggiunto di offrire servizi più convincenti e competitivi.

“Ora più che mai, le organizzazioni devono offrire eccezionali prestazioni Wi-Fi a basso costo”, ha dichiarato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks. “Sfortunatamente, viene richiesto un elevato impiego di capitale per le reti, in un momento in cui le organizzazioni devono invece fare di più con meno. Cambium continua ad essere in prima linea nella connettività Wi-Fi, fornendo tecnologia che offre le elevate prestazioni e il valore di cui le aziende hanno bisogno per fornire la miglior esperienza di utilizzo Wi-Fi ad una frazione del costo.”

Migliorare le prestazioni senza costi “premium”

L’architettura Cambium software defined e multi-radio consente alle organizzazioni di migliorare la copertura e supportare più utenti e dispositivi simultaneamente, aiutandoli a migrare al Wi-Fi 6 senza costi elevati. Inoltre, le funzionalità di provisioning e gestione basate su cloud consentono agli utenti di migliorare significativamente le prestazioni a un costo totale inferiore.

Il nuovo portafoglio di Cambium Wi-Fi 6 include:

• Access point Cambium XV3-8: tri-radio a otto antenne, progettato per ambienti ad alta densità, come aziende, locali pubblici, smart cities e campus. L’application intelligence integrata e i controlli delle policy supportano più di 2.000 applicazioni per soddisfare i requisiti aziendali della rete wireless e supportare più utenti e applicazioni ad alta densità. XV3-8 offre inoltre un roaming senza interruzioni e veloce, ottimizzazione RF automatica ed eliminazione delle interferenze per modificare automaticamente le prestazioni in base alle specifiche esigenze locali.

• Access point Cambium XV 2-2: un AP a doppia radio e doppia antenna con Wi-Fi software defined che offre le elevate prestazioni della tecnologia Wi-Fi 6 senza costi extra. XV 2-2 è ideale per le implementazioni in piccole e medie imprese e nel retail, offrendo prestazioni costanti ad alta velocità ad un costo inferiore.

• Switch Enterprise cnMatrix: sei nuovi switch multi-gigabit ottimizzati per la connettività wireless, in grado di soddisfare gli elevati requisiti di velocità e capacità delle organizzazioni di oggi e domani. Questi switch Wi-Fi 6 offrono criteri di accesso alla rete completamente automatizzati e un vero provisioning zero-touch basato su cloud per eliminare gli eventuali errori derivanti dall’intervento umano e ridurre la necessità di competenze tecniche in loco, migliorando al contempo l’efficienza e la qualità dell’esperienza di utilizzo. Tra questi switch segnaliamo l’EX2016M-P, ottimizzato per le distribuzioni Wi-Fi 6 e l’EX2052 che include tre modelli a 48 porte ad alta densità e opzioni di alimentazione flessibili.

Integrazione e automazione delle applicazioni semplificano le operatività

Un componente chiave della nuova tecnologia Wi-Fi software defined di Cambium sono le soluzioni di gestione basate su cloud aziendale, che eliminano la necessità di risorse tecniche on-site per fornire supporto e manutenzione, assicurando una visione completa di tutti i siti all’interno dell’azienda, assieme a funzionalità di sicurezza ulteriormente migliorate. In particolare, i clienti possono ora utilizzare XMS, una piattaforma multi-tenant estremamente scalabile e di facile utilizzo che elimina virtualmente la manutenzione del sistema in loco, oppure la piattaforma cnMaestro per semplificare la gestione ottenendo visibilità completa della rete e provisioning zero-touch. Utilizzando in parallelo Wi-Fi Designer, tool che consente di mappare e visualizzare la copertura e la capacità, i progettisti delle reti Wi-Fi possono ora disegnare e testare al meglio la rete, generando anche soluzioni alternative e la distinta base completa.

Un Total Cost of Ownership basso

Cambium offre prestazioni e valore senza confronti rispetto ai prodotti della concorrenza. Ad esempio, l’implementazione di 100 access point Cambium XV3-8 con gestione XMS-Cloud offre un risparmio medio sui costi del 29,8 % in cinque anni, rispetto a distribuzioni simili. Allo stesso modo, l’implementazione di 100 access point Cambium XV2-2 con gestione cnMaestro offre un risparmio medio sui costi del 42,0% in cinque anni. (I confronti si basano sui prezzi MSRP e sulle specifiche di prodotto disponibili pubblicamente.)

Migliorare le prestazioni wireless

La nuova offerta Wi-Fi 6 migliora le prestazioni e l’efficienza delle reti 802.11ac anche senza l’uso di dispositivi 802.11ax. Le aziende possono ora gestire più flussi video simultanei e supportare un numero superiore di utenti e dispositivi.

I nuovi prodotti Wi-Fi 6 di Cambium saranno disponibili tramite rivenditori e distributori Cambium a partire da luglio, e altri prodotti Wi-Fi 6 saranno introdotti nel corso del 2020.