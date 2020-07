Gigaset firma il nuovo cordless per tutta la famiglia

Il nuovo Gigaset E390 si presenta come un telefono multi-generazionale adatto alle necessità di tutta la famiglia allargata

Gigaset lancia il nuovo Gigaset E390, che si presenta come un telefono multi-generazionale adatto alle necessità di tutta la famiglia allargata.

La progettazione ha tenuto conto delle esigenze individuali dei componenti della famiglia ben sapendo che queste cambiano e si trasformano.

Gigaset E390 offre una spiccata praticità e affidabilità per tutti essendo dotato di diversi profili audio, di volume regolabile per ogni livello di udito, di tasti grandi e illuminati, di un display ottimizzato per la lettura, di una navigazione intuitiva del menu per un facile utilizzo e di funzioni di chiamata diretta con tasto per chiamata di emergenza.

Fabio Casati, amministratore delegato di Gigaset Italia sottolinea: “Il nostro nuovo E390 è un prodotto tecnologicamente avanzato e soprattutto affidabile e robusto. Qualità, queste, che hanno una ragione ben precisa. I nostri telefoni sono gli unici sul mercato sviluppati e fabbricati in Europa. Offriamo al mercato un prodotto di alta qualità che proviene da una fabbrica in Germania prossima al suo 80esimo anniversario. Gigaset è particolarmente orgogliosa della scelta di fabbricare i propri prodotti in Europa e la nostra azienda è la prova provata che si possono realizzare prodotti tecnologici competitivi anche in Europa. Il mercato recepisce questa nostra politica e ci premia consentendoci una chiara leadership che non teme la produzione orientale di tutta la concorrenza anche di chi si professa produttore nazionale.”

Display funzionale e acustica ottimale

La leggibilità di numeri e voci è fondamentale per semplificare le operazioni quotidiane.

Ecco perché Gigaset E390 offre tasti grandi, un ampio display a colori ad alto contrasto con una funzione di ingrandimento per visualizzare bene il testo.

Questo cordless si adatta all’udito. Gigaset E390 ha 2 profili acustici che esaltano le frequenze alte o basse. Per attivarle basta semplicemente selezionare il profilo che si ritiene più piacevole.

La qualità del suono del telefono cordless Gigaset E390 è eccellente e con una funzione a bordo, si più alzare il volume d’ascolto durante una conversazione, facendolo tornare al livello predefinito, una volta conclusa la conversazione.

Assistente in emergenza e un sorvegliante

Con l’E390 basta un tasto per ottenere assistenza. Il tasto destro, chiamato tasto SOS, serve per chiamate d’emergenza. È possibile memorizzarvi fino a 4 numeri che verranno chiamati in caso di necessità.

Attivando la funzione monitor ambiente (sorveglia bimbo), il portatile effettua una chiamata interna agli altri portatili o una chiamata esterna a un telefono cellulare, ogni volta che il livello di rumore nella stanza supera la soglia prestabilita.

Nella modalità sorveglia bimbo, le chiamate in entrata verranno segnalate solo visivamente sul display del portatile e il telefono non squillerà.

Gigaset E390 ha un’autonomia di 17 ore in conversazione e di 320 in standby, un raggio d’azione fino a 50 metri interni e 300 metri esterni. Può contenere fino a 200 voci in rubrica accoppiabili con suonerie personalizzate da scegliere tra le 18 a disposizione dal menu di impostazione.

Monta un display a colori da 44 x 35(H x L mm), con una diagonale in pollici da 2.2 e una risoluzione di 176×220 px. Il tutto in 118 gr., batterie comprese.