Ribaltando concetti e opinioni piuttosto diffusi prima del lockdown, la stampante si è rivelata essere uno dei dispositivi tecnologici più utili durante il periodo di quarantena. È inoltre aumentata, ed è sempre più sentita dalle persone, la necessità di stampare in modo più economico ed efficiente

I primi dati di una ricerca appena condotta da Epson su una selezione di 2.000 persone in Europa (452 in Italia) dimostra che durante il periodo del lockdown l’81% dei contattati (l’83% in Italia) ha sentito, come mai prima, quanto sia importante avere un modo affidabile ed economico di stampare a casa.

Se ci focalizziamo sulla situazione italiana, dai risultati emerge che il ruolo della stampante di casa è diventato di vitale importanza per quel 79% degli intervistati (il 67% in Europa), che prima della chiusura lavoravano principalmente da un ufficio o comunque fuori casa. Il 67% (contro una percentuale molto inferiore, 55%, come media europea) ritiene di aver fatto più affidamento che mai sulla stampante di casa.

Uno degli aspetti che ha fatto da corollario alla situazione è che le persone hanno speso più di prima per comprare gli inchiostri con cui stampare documenti di lavoro e di scuola, fotografie ecc, tanto che il 60% (contro il 56% della media in Europa) ammette di non aver mai speso così tanto in precedenza.

È proprio per andare incontro a questa situazione che Epson ha accelerato i suoi piani per il lancio in tutta Europa del modello di abbonamento ReadyPrint, che permette alle persone di stampare con tranquillità, senza la preoccupazione di trovarsi improvvisamente senza inchiostro, e con il vantaggio di una spesa mensile molto ridotta (a partire da 1 euro), risparmiando così tra il 70% e il 90% in funzione del piano scelto.

“Ultimamente – ha commentato Mauro Bartoletti, responsabile dei programmi/servizi di abbonamento di Epson Europa – abbiamo visto cambiare il modo in cui usiamo le nostre case. Non sono più solo le nostre abitazioni, ma anche i nostri uffici, le scuole e i centri di intrattenimento. Mentre tutti noi ci adattiamo a una “nuova normalità”, è importante che le persone siano preparate quando si tratta di lavorare o di supportare i propri figli nella scuola a distanza, in modo da garantire che tutti siano perfettamente attrezzati per andare avanti con la loro vita quotidiana. Non avere l’attrezzatura giusta è frustrante e improduttivo e in ultima analisi può essere costoso. I servizi in abbonamento come ReadyPrint possono aiutare a garantire che l’esaurimento dell’inchiostro sia una cosa in meno di cui preoccuparsi, permettendo oltretutto un forte risparmio sui costi”.