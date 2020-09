Con l’abbonamento, oggi si acquista di tutto: piani telefonici, servizi per giocare, ascoltare musica e guardare contenuti video. Con Epson è ora possibile acquistare in abbonamento anche l’inchiostro per la stampante, ricevendolo direttamente a casa prima che finisca quello in uso e risparmiando sui costi

Da oggi con Epson, anche l’inchiostro si può comprare in abbonamento.

Siamo alla vigilia di un autunno che vedrà da una parte la ripresa della scuola – con le inevitabili difficoltà e forse con qualche possibile cambio di modalità, in corsa – e dall’altra il rientro in azienda per molti – ma forse non per tutti – lavoratori che avevano continuato a lavorare da casa. Indipendentemente da quello che succederà, è evidente che dopo l’esperienza causata dalla pandemia, il lavoro a domicilio continuerà in modo molto più ampio rispetto a prima.

Secondo una nuova ricerca condotta da Epson su una selezione di 2.000 persone in Europa (452 in Italia) si stima che il 63% delle imprese dell’Europa occidentale manterrà in atto almeno alcune misure di lavoro a domicilio. Quasi la metà (il 47%) di coloro che prima del blocco lavoravano principalmente da un ufficio o da un altro luogo di lavoro prevede di lavorare da casa in futuro e, di questi, ben il 79% ha dichiarato di aspettarsi di farlo tra uno e cinque giorni alla settimana.

Continuerà quindi l’esigenza, aumentata enormemente durante la quarantena, di stampare documenti di lavoro e per le attività scolastiche dei figli e continuerà quindi la necessità di acquistare l’inchiostro con maggior frequenza.

Epson ReadyPrint: l’abbonamento che elimina le preoccupazioni. E fa risparmiare

Proprio l’acquisto dell’inchiostro può essere uno degli aspetti più stressanti, oltre che una preoccupazione per il costo complessivo sostenuto, tanto che il 37% degli italiani (più di 1 su 3) dichiara di essere rimasto improvvisamente senza inchiostro quando doveva stampare documenti importanti per lavoro o per lo studio dei figli (il 34% a livello europeo).

Per semplificare la vita alle persone e per consentire un significativo risparmio sul costo degli inchiostri (che può arrivare al 90%) Epson ha messo a punto il servizio ReadyPrint, un abbonamento per ricevere direttamente a casa, in modo automatico, il ricambio prima che l’inchiostro finisca.

“Mentre tutti ci adattiamo alla nuova normalità – ha dichiarato Mauro Bartoletti, responsabile dei programmi/servizi di abbonamento di Epson Europa – è importante essere preparati e completamente attrezzati per lavorare e studiare da casa senza eccessivi problemi e preoccupazioni aggiuntive alle tante già esistenti. Non avere l’attrezzatura giusta è frustrante e improduttivo e alla fine può essere costoso. I servizi in abbonamento come ReadyPrint sono contribuire a garantire che rimanere senza inchiostro sia una cosa in meno di cui preoccuparsi, e offre anche risparmi sui costi”.

ReadyPrint è un servizio di stampa in abbonamento che consegna l’inchiostro direttamente a casa quando necessario e può essere sottoscritto sia per le stampanti con cartuccia (ReadyPrint Flex) sia per quelle dotate di serbatoi d’inchiostro ricaricabili (ReadyPrint EcoTank). ReadyPrint Flex prevede tre diversi piani tariffari, con costi a partire da meno di 2 euro al mese, mentre ReadyPrint EcoTank offre soluzioni che comprendono anche la stampante (monocromatica o a colori). I clienti possono cambiare piano in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Inoltre, le pagine non utilizzate restano disponibili per due mesi.

Le stampanti con abbonamento ReadyPrint Flex e ReadyPrint EcoTank monitorano sia il numero delle stampe sia il consumo dell’inchiostro e quando l’inchiostro inizia a scarseggiare i materiali di ricambio vengono inviati in automatico all’indirizzo scelto dal cliente, in modo che non si debba preoccupare di rimanere senza inchiostro.