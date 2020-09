Avaya è stata premiata per per l’innovazione e l’eccellenza delle proprie soluzioni

Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, ha ricevuto dalla Technology & Services Industry Association (TSIA) lo STAR Award 2020 per l’innovazione legata alla migrazione verso una formula di abbonamento a consumo per la commercializzazione delle proprie soluzioni. TSIA è l’associazione leader per le aziende di tecnologia e servizi e da 30 anni il TSIA STAR Award si è affermato come uno dei più significativi riconoscimenti del settore.

Le aziende in lizza per ottenere lo STAR Award sono sottoposte ad un rigoroso processo di valutazione e i vincitori sono selezionati dai membri del comitato consultivo di TSIA. Sin dalla sua nascita nel 1990, gli STAR Award riconoscono il contributo delle aziende di ogni dimensione al continuo miglioramento della tecnologia e della fornitura di servizi nel settore.

Avaya OneCloud Subscription ha registrato una notevole richiesta da parte dei clienti fin da quando la soluzione è stata presentata sul mercato nell’ottobre 2019. Oltre ad essere una componente chiave della strategia Avaya OneCloud che mira a fornire ad ogni cliente un “viaggio personalizzato nel cloud”, Avaya OneCloud Subscription fornisce un alto livello di flessibilità, capacità e valore ai clienti Avaya, consentendo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle esperienze di dipendenti e clienti. La soluzione inoltre fornisce ai clienti un modo più semplice ed economicamente vantaggioso di mantenere aggiornato i propri software, offrendo l’accesso a nuove funzionalità e capacità ed evitando al tempo stesso i tempi di inattività causati dall’utilizzo di software obsoleti o dall’assenza di update di sicurezza. La solida architettura e le funzionalità del cloud ibrido di Avaya offrono il meglio delle applicazioni on-premise e delle applicazioni private e pubbliche basate sul cloud, proteggendo gli investimenti esistenti e rendendo disponibili ai clienti tutti i vantaggi della “nuvola”.

“I nostri clienti e i nostri partner hanno rapidamente aderito all’offerta di abbonamento di Avaya e lo hanno fatto grazie a diversi motivi legati tra loro: un significativo vantaggio economico, la semplicità, il valore incrementale e la flessibilità”, ha dichiarato Hardy Myers, Avaya SVP, Strategy & Business Development. “Abbiamo intenzione di continuare a perfezionare ed espandere l’offerta in abbonamento Avaya OneCloud per accelerare l’adozione delle nostre offerte cloud private, pubbliche e ibride”.