GTI, che verrà acquisito da Esprinet, è un distributore di software e soluzioni cloud tra i più attivi in Spagna

Esprinet, facendo seguito a quanto comunicato in data 19 giugno u.s., rende noto di aver proceduto in data odierna all’acquisto del 100% del capitale sociale di GTI Software y Networking S.A., il primo distributore in Spagna di software e soluzioni cloud a Value-Added Reseller e System Integrator.

L’esecuzione dell’accordo era soggetta alle condizioni di prassi applicate ad analoghe operazioni, fra cui il conseguimento dell’autorizzazione all’acquisizione da parte dell’Antitrust di Spagna e Marocco. Il corrispettivo pattuito, pari a 33,8 milioni di euro, è stato interamente corrisposto in data odierna per cassa.

L’operazione è coerente con la strategia del Gruppo Esprinet di consolidare la propria leadership nel Sud-Europa, rafforzandosi in particolare nel comparto delle Advanced Solution, e affermarsi come player di riferimento nel segmento Software as a Service (“SaaS”) e Infrastructure as a Service (“IaaS”), facilitando il progressivo affermarsi di un modello di vendita tecnologica “a consumo” rispetto alla tradizionale modalità “transazionale”.