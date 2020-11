Il tablet STYLISTIC Q5010 è già disponibile ed è distrubuito in Italia assieme agli altri prodotti Fujitsu da FINIX Technology Solutions

Il tablet più resistente di Fujitsu ha migliorato ulteriormente le proprie prestazioni con l’introduzione del modello tanto potente quanto silenzioso FUJITSU Tablet STYLISTIC Q5010. Il nuovo tablet vanta un involucro rinnovato e la presenza dell’ultimo processore Intel Pentium Silver che aggiunge performance ancora più notevoli alla lunga serie di caratteristiche di punta del modello.

Il nuovo STYLISTIC Q5010 è disponibile in Italia attraverso FINIX Technology Solutions

Quando si parla di forza, è difficile battere il tablet STYLISTIC Q5010. Con la certificazione IP54, il modello STYLISTIC Q5010 è infatti costruito intorno a un involucro resistente, a prova di schizzi e di polvere, adatto a condizioni operative realmente impegnative sia in interni che in esterni. Collaudato secondo le specifiche militari MIL-STD-810H, il tablet STYLISTIC Q5010 adotta angoli rinforzati e un display in vetro temperato per proteggersi da colpi, urti e rovesciamenti di liquidi. Anche il suo design privo di ventola di raffreddamento non è pensato solamente per ridurre il rumore, poiché lo rende resistente anche agli ambienti estremamente polverosi. Per l’utilizzo in contesti estremi che richiedono ulteriori protezioni contro i danni, Fujitsu rende disponibile una cover opzionale comprensiva di una comoda cinghia per la mano.

Con un display antiriflesso Full HD da 10″, scomparto integrato per la penna, funzionalità di sicurezza enterprise e una batteria ad alte prestazioni all’interno di un dispositivo del peso di soli 605 grammi, il modello STYLISTIC Q5010 è perfetto per gli utenti ad alta mobilità nei settori quali la pubblica sicurezza, i trasporti, la logistica, l’industria, la sanità, la scuola e il retail.

Per massimizzare la produttività del personale mobile e di quello remoto nel corso della giornata lavorativa rendendo possibile la modalità di hot desking in ufficio, il nuovo Fujitsu Tablet STYLISTIC Q5010 si trasforma in un PC quando viene collegato al dock di tastiera opzionale dotato di connettore LAN e porta di alimentazione integrati. Il tablet è altresì compatibile con lo stesso cradle usato dal modello STYLISTIC Q7310. Il display IPS multi-touch supporta le penne EMR Wacom con 4.000 livelli di pressione permettendo agli utenti di aggiungere firme elettroniche, disegnare e scrivere note digitali a mano. Quando non viene utilizzata, la penna può essere comodamente riposta in un apposito scomparto integrato.

“Grazie alla sua robustezza, leggerezza e manegevolezza, lo STYLISTIC Q5010 è il compagno perfetto per lavorare negli ambienti industriali. Rispetto ai tablet classici, inoltre, la presenza di porte esterne permette a questo dispositivo una maggiore flessibilità. Con il nuovo processore Pentium e le funzionalità completamente rinnovate, lo STYLISTIC Q5010 semplifica la produttività e viene incontro alle esigenze dei professionisti che lo utilizzano per lavorare meglio e più a lungo, senza far rimpiangere il notebook classico” ha commentato Alessio Pozzi, Sales Specialist presso FINIX Technology Solutions.