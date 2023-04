AVM alla FTTH Conference 2023 presenterà la futura generazione dei FRITZ!Box Fiber. In occasione della kermesse internazionale, che si terrà dal 18 al 20 aprile a Madrid, AVM accenderà i riflettori sui due nuovi modelli in fibra ottica con Wi-Fi 7 pensati per i gamer, l’home office e lo streaming, che garantiscono una connessione in fibra ottica super veloce per la rete domestica.

AVM alla FTTH Conference 2023 con un carico di novità

Con il FRITZ!Box 5690 Pro (in foto), gli utenti hanno a disposizione un dispositivo che supporta la connessione DSL oltre alla fibra (AON e GPON). AVM presenta anche il FRITZ!Box 5690 XGS con velocità fino a 10 Gbit/s per la tecnologia di connessione XGS-PON. Oltre al Wi-Fi 7, i due nuovi dispositivi FRITZ!Box includono anche il supporto per Zigbee e sono predisposti per Matter, per offrire ancora più funzionalità per la Smart Home.

Con il FRITZ!Box collegato direttamente alla connessione in fibra ottica, gli utenti ottengono una soluzione efficiente dal punto di vista energetico e a prova di futuro, con un’ampia gamma di opzioni di rete. AVM mostrerà, presso il padiglione 9 – stand G11, ai visitatori la gamma completa dei prodotti FRITZ!

Il futuro della banda larga con FRITZ!

Il FRITZ!Box 5690 Pro in procinto di essere portato da AVM alla FTTH Conference 2023 combina per la prima volta DSL e fibra ottica (AON e GPON) in un unico modello. Il dispositivo garantisce un accesso veloce a Internet e offre flessibilità in quelle aree in cui le connessioni in fibra ottica non sono ancora state implementate.

Il FRITZ!Box 5690 Pro trasmette su 2,4, 5 e 6 GHz, la nuova gamma di frequenze per il Wi-Fi per ottenere velocità di trasmissione ancora maggiori grazie ad una larghezza di banda del canale particolarmente ampia. Oltre all’attuale standard Wi-Fi 6, FRITZ!Box 5690 Pro supporta già il Wi-Fi 7 con miglioramenti in termini di latenza, velocità ed efficacia su tutte le bande. Per la Smart Home, il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro offre per la prima volta anche lo standard Zigbee ed è già predisposto per Matter.

AVM presenta il FRITZ!Box 5690 XGS per la connessione in fibra ultraveloce XGS-PON. Grazie ai potenti Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, una porta WAN/LAN da 10 gigabit e la nota ampia gamma di funzioni FRITZ! per la telefonia, la Smart Home e il networking, è il gateway perfetto per tutte le applicazioni della rete domestica. FRITZ!Box 5690 XGS supporta Zigbee ed è compatibile con lo standard Matter.

AVM alla FTTH Conference 2023: gli interventi da non perdere

Henning Kroll, Product Manager: “Stato dell’arte: accesso alla fibra tramite installazioni reali con dispositivi interoperabili”



Eric van Uden, Country Manager Netherlands: “Workshop 5A – Now you Got Fiber: come costruire una piattaforma di servizi per aumentare i ricavi”